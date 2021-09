Kristalina Georgieva: El arte de armonizar economías variadas

- Usted es la primera Directora del FMI que viene de una economía emergente. ¿Cómo ha influido esta experiencia en su forma de entender y actuar ante los desafíos de los países en desarrollo?

- Si hay una lección clara de mis experiencias, es la importancia de construir una economía resistente. El valor de esto se ha vuelto aún más claro en el contexto de la actual pandemia. Esta crisis nos recuerda que vivimos en un mundo más propenso a los choques y que los choques o riesgos a los que nos enfrentamos siguen cambiando. Tenemos que pensar en la resiliencia de una manera multidimensional.

Muchas personas han pasado los últimos 18 meses lidiando con pérdidas y dificultades. Aunque nuestra última previsión de crecimiento mundial del 6% para 2021 no varía con respecto a la perspectiva anterior, esa media mundial oculta una diferencia muy preocupante entre países. Los países que tienen acceso a las vacunas y el margen de maniobra para proporcionar apoyo político se están recuperando. Sin embargo, muchos mercados emergentes y países en desarrollo se están quedando atrás.

Y con este empeoramiento de la recuperación a dos bandas, está ocurriendo lo impensable. La pobreza extrema mundial va a aumentar por primera vez en 20 años. Es una tragedia humana y una calamidad económica que frena a millones de personas.

Ante todo, necesitamos una acción colectiva urgente. Trabajar juntos, buscar y ofrecer ayuda marca una enorme diferencia en una emergencia. La pandemia es un poderoso recordatorio de la necesidad de solidaridad en un mundo interdependiente.

En segundo lugar, no conocemos nuestra propia fuerza interna hasta que nos vemos afectados. Como Director de Crisis de la Unión Europea, vi a los refugiados sirios en situaciones terribles ayudándose unos a otros. Somos resistentes, y somos capaces de soportar los golpes, especialmente cuando nos unimos. Esto me da una sensación de optimismo.

En tercer lugar, necesitamos que todo el sistema económico y nuestro planeta sean resilientes. También significa que tenemos que pensar en lo impensable y anticiparnos a lo que se necesitará cuando se produzca un choque. Por ello, a menudo hablo de "construir mejor antes", porque la preparación y la prevención valen mucho la pena.

- La pandemia ha desencadenado solicitudes de financiamiento de muchos países en desarrollo; pero al mismo tiempo la capacidad de reembolso de las elevadas deudas puede resultar más compleja. ¿Cómo afronta el FMI esta delicada situación?

- Los niveles de deuda pública de los países de renta baja (LIC) ya eran muy elevados antes de la crisis y la pandemia los está llevando a nuevas cotas. La pandemia ha afectado a los indicadores de liquidez y solvencia de los países de renta baja; según el Marco de Sostenibilidad de la Deuda conjunto del FMI y el Banco Mundial, más del 50% de ellos se encuentran ahora en situación de alto riesgo o en dificultades de endeudamiento.

Para aliviar las restricciones de financiación y proporcionar un respiro, el FMI actuó rápidamente para proporcionar alivio del servicio de la deuda a sus miembros más pobres. Y, junto con el Banco Mundial, apoyamos la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) del G20, que se ha prorrogado otros seis meses hasta finales de este año.

Para los países con mayor vulnerabilidad de la deuda que puedan necesitar un alivio más profundo de la misma, el G20 también ha sido pionero en el Marco Común para la resolución de la deuda. Ahora es el momento de hacer que el Marco Común sea plenamente operativo.

Tres países ya han solicitado el tratamiento de la deuda dentro del Marco Común: Chad, Etiopía y Zambia. Me alienta que Chad haya recibido garantías de financiación de sus acreedores bilaterales del G20. Ahora necesitamos compromisos rápidos, en condiciones comparables, por parte de los acreedores privados.

- Tanto si los países están endeudados con el FMI como si no, ¿cree que una mayor participación y asesoramiento en la gestión de la política fiscal y monetaria ayudaría a mejorar la estabilidad y evitaría así la necesidad de solicitar financiamiento?

- Estamos asistiendo en las economías avanzadas y en algunos países de mercados emergentes a una recuperación sin precedentes, impulsada por una combinación de fuerte apoyo a la política fiscal y monetaria y rápidas vacunaciones; pero en muchos otros países -sobre todo los más pobres sin acceso a las vacunas y con tasas de infección crecientes- el crecimiento está reprimido. Es necesario actuar urgentemente en tres áreas.

En primer lugar, acelerar la vacunación: cubrir al menos el 60% de todos los países para mediados de 2022. Nosotros, junto con el Banco Mundial, la OMS y la OMC, en estrecha colaboración con ACT-A, hemos formado un grupo de trabajo para ayudar a alcanzar este objetivo. Una vuelta a la actividad normal en todas partes podría añadir billones de dólares a la economía mundial hasta 2025: el costo de 50.000 millones de dólares de este plan contra la pandemia despinta en comparación.

En segundo lugar, aplicar políticas macroeconómicas sólidas: siguen desempeñando un papel fundamental para asegurar la recuperación. La política monetaria debe seguir siendo flexible, ya que es probable que las presiones inflacionarias sean temporales. Los bancos centrales deberán comunicar claramente sus intenciones políticas para evitar que se produzcan efectos secundarios adversos.

En tercer lugar, intensificar el apoyo a los países vulnerables. La nueva asignación de Derecho Especial de Giro (DEG) del FMI, de 650.000 millones de dólares, aumentará las reservas de los países, creará un espacio adicional para la financiación de vacunas e impulsará la confianza en la recuperación.

Para magnificar el impacto de la asignación, exploraremos opciones para que los miembros económicamente más fuertes utilicen voluntariamente sus DEG para ayudar a los países pobres y vulnerables. Estamos debatiendo con nuestros miembros las formas de conseguirlo, incluso a través de nuestro Fideicomiso para la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento y posiblemente un nuevo Fideicomiso para la Resiliencia y la Sostenibilidad.

- ¿Cuál es el principal logro por el que le gustaría ser recordada cuando deje el FMI?

- Mi objetivo es trabajar con colegas, Estados miembros y socios mundiales para ayudar a convertir la recuperación de dos vías en un crecimiento sincronizado y sostenible, actuando de forma decisiva y colectiva. El FMI ha dado un paso adelante sin precedentes al proporcionar 114.000 millones de dólares en nueva financiación a 85 países y aliviar el servicio de la deuda de nuestros miembros más pobres. Cuando las generaciones futuras miren hacia atrás, espero que recuerden cómo la comunidad mundial se unió para vencer la pandemia y la crisis climática y el papel decisivo que desempeñó el FMI.

(*) Este artículo fue publicado originalmente en UN Today.