El ausentismo, ese fantasma que acecha y que inquieta a la política

Existe un probable comportamiento social que desvela por estas horas a la política bonaerense. Tiene que ver con el creciente malhumor ciudadano del que viene dando cuenta la mayoría de las encuestas y que podría determinar un ausentismo marcado a la hora de ir a votar el domingo próximo.

Este aspecto es motivo de análisis y debates entre políticos y consultores, que no solo se preguntan cuánta gente se acercará a los centros de sufragio para participar de las Primarias, sino también a qué fuerza política podría beneficiar un eventual faltazo por encima de los registros habituales de las últimas contiendas que se celebraron en la Provincia.

Acaso una parte del segundo interrogante ya esté siendo respondido por parte de la dirigencia opositora: tanto Facundo Manes como Diego Santilli (competidores en la interna de Juntos) están coincidiendo en sus mensajes en llamar a la gente a votar. “Hay un sector de votantes propios, pero hay otro con una pertenencia lábil que habrá que ir a buscar y convencer”, analizan en Juntos. Florencio Randazzo acaba de formular el mismo planteo.

Existe una presunción de que el oficialismo sería el sector menos perjudicado por esa posible mezcla de apatía y voto bronca que podría manifestarse en el rechazo a ir a votar, aun cuando existe la obligatoriedad de ejercer ese derecho ciudadano. “El Frente de Todos tiene un voto más consolidado”, describen algunos analistas. El peronismo tiene además una mayor capacidad de movilizar ciudadanos a las urnas y los movimientos sociales, muchos de ellos asociados al oficialismo, pueden utilizar el mismo mecanismo al que echan mano en las marchas para garantizarse asistencia.

Sin embargo, en las últimas horas ciertos consultores comenzaron a advertir un fenómeno que consideran inusual: dicen que el malestar con la marcha del Gobierno nacional estaría impactando en los márgenes de ese núcleo duro de votantes con fuerte anclaje en el Conurbano.

A estos grupos habría que sumar a aquellos que votaron en 2019 por Alberto Fernández y que hoy se sienten defraudados. Con el recuerdo fresco del final del Gobierno de Mauricio Macri, en la propia oposición creen que buena parte de ese segmento quizás exprese su bronca no votando a la oposición sino dándole la espalda a la elección.

En las últimas PASO bonaerenses la participación orilló el 75%: 74,25% en 2015; 77,63$ en 2017 y 76,01% en 2019. Ahora se cree que ese porcentaje tendrá una caída sensible. Hay quienes ya, antecedentes de otras provincias en mano, se conforman con arribar a un porcentaje de asistencia del 65%.

El voto duro del oficialismo tiene, al menos en la Provincia, una fortaleza mayor que el opositor. En ambos campamentos se coincide en que si los sondeos que manejan no fallan, el Frente de Todos tendría hoy una leve ventaja sobre Juntos por el Cambio. En una semana se sabrá si esas proyecciones se ajustan a la realidad y si la apatía y el malhumor social terminan configurando unas elecciones descoloridas por la eventual baja participación de la gente.