Con disensos siempre, con mentiras jamás

Como secretario General del partido Radical local y miembro de la línea Consenso y Unidad quiero que la gente sepa. Que la gente conozca la verdad de la llegada del dirigente Juan Pablo Itoiz a la boleta radical de Juntos. Que la gente se anoticie de que lo suyo es una autopostulación, al estilo de los prepotentes, fuera de la vieja usanza democrática radical.

Que la gente se informe que el presidente del partido radical juninense no convocó al plenario general estipulado para el 20 de julio a fin de determinar “con acuerdo y aún con disensos” a los candidatos.



Que el votante se entere que la cuestión no pasa por las expectativas de algunos de acordar con el Pro y la Coalición Cívica. Que el votante no deje de saber que la cuestión no se trata de ser o no ser funcionales con el Ejecutivo municipal. Que la cuestión es mucho más profunda. Que se trata de una cuestión de valores, porque ocultarle al votante que no hubo plenario para decidir es igual que faltar a la verdad. Ocultarle al votante que el presidente indujo a los representantes de las distintas líneas del partido a no acordar con el Pro arguyendo una falacia, es una verdadera felonía.

La gente tiene que saber que un candidato que baja a sus propios dirigentes una propuesta diferente a la que Petrecca tenía para el radicalismo, no puede ser confiable. La gente tiene que tener toda la información antes de ensartarse nuevamente votando a los mismos. A los mismos personajes que disfrazados de políticos se instalan en el poder para vivir de la política arrastrándose por un cargo o una prebenda.



Los personajes que degradaron la política convirtiéndola en un término despreciable para el ciudadano de a pie. El ciudadano que espera cada día que el arte de lo posible sea alguna vez posibilidades para el pueblo. Hay que decirle a la gente que recuerde que Itoiz es como el camaleón, se pinta según la ocasión. Que recuerde que se cruzó de bando traicionando a Posse para subirse a la línea de Lousteau y que ahora se autoproclamó candidato encubriéndose detrás de Manes para llegar desesperado adonde solo no puede. No decirlo claramente a la gente es ser funcional al Ejecutivo municipal.

Que la gente sepa que la línea Consenso y Unidad representa al votante que está harto de la mentira, cansado de la manipulación de los políticos, hastiado de los personajes embusteros e inescrupulosos que utilizan las estructuras partidarias haciéndose pasar por democráticos.



(*) Secretario general y miembro de la línea Consenso y Unidad del partido Radical juninense.