Sr. Gobernador, ¡es la Justicia!

El servicio de justicia en el Departamento Judicial de Junín pasó lamentablemente de juzgador a ser víctima del propio sistema. De hecho, durante la pandemia se decidió, a través del Ministerio de Justicia de la Provincia, otorgar beneficios a los encausados y penados con prisiones domiciliarias que todavía, pese al gran plan de vacunación, no volvieron al cumplimiento en penitenciaría como corresponde. Sin embargo, al sistema judicial lo siguen desarmando y condenando, que no es más que condenar a la sociedad civil, ya que menos justicia significa más beneficios a la delincuencia.



En el Departamento Judicial de Junín, del cual Junín es cabecera, deben funcionar diez fiscales y dos fiscales del fuero penal juvenil, pero seis están vacantes, entre jubilaciones y renuncias. Hay pliegos que ya salieron del Consejo de la Magistratura, con los letrados para asumir los cargos. Sin embargo a Junín, desde la Gobernación, ya que quien hace la designación es el Sr. Gobernador de la Provincia, a Junín "ni la nombra, ni hace nombramientos".



Así se hace prácticamente inviable el sistema judicial. Si bien es muy problemática la situación del fuero penal también en los demás fueros, como el laboral, donde se necesitan nombramientos, y en el fuero civil, es de gran preocupación que ya podría decirse que puede darse un vaciamiento en uno de los tres poderes constitucionales que hacen a los derechos y garantías de todos los ciudadanos y en especial a la jurisdicción de los juninenses que nos vemos privados de tener mejor calidad de Justicia donde ya los fiscales y recursos humanos del Departamento Judicial hacen peripecias para cubrir las situaciones que sobrepasan y que generan una sobrecarga que puede hacer "implosionar" el sistema judicial de Junín, lo que sí es una estrategia para culpar al Gobierno Local por la suba de delitos.



También debemos saber los juninenses que la provincia de Buenos Aires no brinda las herramientas al sistema judicial para todo el trabajo que se realiza desde Policía, Secretaría de Seguridad del Gobierno Local, si esto es un castigo para el Intendente en realidad lo es para los ciudadanos juninenses y del Departamento Judicial hay que saber que el Gobernador de la Provincia y el Ministerio de Justicia "no nos nombra".

Los juninenses esperamos una respuesta.

(*) Director de Seguridad de la municipalidad de Junín.