Medio y mensaje

La campaña electoral sigue y no puedo dejar de analizarla, de ir un poco más allá de lo que nos dicta nuestra mirada peatonal, la de todos los días. Noto que hemos naturalizado algunas cuestiones, porque si, porque siempre fueron así. Nada con ustedes muchachos, solo una obsesión profesional en el cultivo del sentido crítico. En esta columna, el medio es el mensaje.

Trazando una analogía, es como si Greempeace entregara bolsas de nylon o lanzara panfletos a la calle para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. El fin, es acercar un mensaje, pero en este caso no justifica los medios porque justamente el medio ES el mensaje. Parece un trabalenguas, pero es simple. No es mía, sino de Marshal Mcluhan, aclaro para los que están en tema, para los que no, los invito a Google.

Ahora bien ¿qué pasa con la campaña, cuál es tu problema ahora Blanc, de qué te quejas?

Por estos días la ciudad no es nuestra, estamos invadidos de un ruido comunicacional. Apurados e intensos, todos los candidatos están en la recta final. Rostros sonrientes, frases hechas, lugares comunes y apellidos con lemas prometedores. Por todos lados: carteles en obradores, paredes, puentes, clubes o alambrados en un campo ¿Cuál es el derecho que se arroga un candidato al cubrir la ciudad de afiches? Ya sea en el espacio público o peor aún en propiedad privada. Pareciera ser que la discusión relevante es entre ellos, si tal o cual le robo un cartel al otro. Quizá el primer interrogante es ¿por qué los colocan donde se les ocurre, pidieron permiso a alquien?

Vamos al extremo ¿acaso no tendría el mismo derecho usted señor que tiene una carnicería o yo, que tengo una agencia de marketing y publicidad? Salgamos a fabricar pasacalles con leyendas ¿quién podría decirnos algo en este momento? Ok, me calmo, supongamos que es lógico y que debemos tener una postura cívica en permitir que nos cuenten sus propuestas (¿cuáles?) ¿Cómo puedo creerla a alguien que viene a renovar algo si repite las mismas formas, los mismos vicios? Imposible, inverosímil.

Señores candidatos, deben entender algo. La comunicación es un todo integrado. No solo lo que dicen sino cómo lo dicen y dónde lo dicen conforma un combo de sentido. Se trata de una relación simbiótica por la que el mensaje se incrusta en su transporte (radio, tele, gráfica, cartel) por lo que ese medio termina siendo parte del todo y hoy, lo que muchos están comunicando es simplemente suciedad. Sean estrategas, sean limpios. Mucha suerte!.