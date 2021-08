Por lo general, cuando las personas quieren potenciar sus ventas sólo evalúan el último eslabón, entonces piensan en "hacer publicidad" o lo que interpreten por ello. Armar redes sociales, salir en la radio o cualquier otro medio sin revisar antes la vigencia u obsolescencia de lo que tienen para ofrecer. Me refiero al modelo de negocio, la profundidad del producto o servicio y la propuesta de valor para sus clientes. En esta columna intentaré sembrar una postura crítica y revisionista como mecanismo para activar las defensas ante lo único permanente: el cambio.



¿Qué es un modelo de negocio?

Se trata de una idea madre donde postulamos las formas que tienen las empresas para crear, desarrollar y capturar valor. No sólo implica tener un plan de trabajo sino establecer una plataforma sensible expresando los motivos por los cuales los clientes se pueden interesar en nosotros. Para ser más claro, por qué nos compran hoy y nos comprarán mañana ¿te pusiste a pensar eso? No se trata de cambiar de rubro ni dejar de lado todo lo que hiciste sino de recrear tu negocio ajustándolo al paso del tiempo, caso contrario, si no lo haces ahora y esperas a que “la cosa no funcione”, quizá sea demasiado tarde.

La cuestión es que si tu propuesta está fuera de tiempo, hacer publicidad o promoción sólo pondrá en evidencia lo que ya no funciona. Antes deberías revisar las condiciones y relaciones entre tu oferta y demanda. Permitirte recrear con juegos de roles una situación de servicio, visualizando circuitos para encontrar problemas y posibles soluciones.

Estamos en tiempos de diseño, no me refiero estrictamente a la cuestión “gráfica” sino a una forma de pensamiento que combina capacidades de gestión, creatividad y espíritu empresarial mediante una perspectiva integral. Una disciplina que abraza todas las aristas, incluyendo la producción, la tradición y la innovación para hacer de ello un “todo” homogéneo. El emprendedor o empresario actual debe incorporar pensamientos de diseño, administración, marketing, comunicación; no me refiero a cuestiones técnicas y específicas sino a un modelo de pensamiento que contribuya a un nuevo concepto de negocio.

Se trata de ampliar el horizonte, de cimentar nuevas relaciones de valor y abordar de una forma diferente los problemas. Dejar de subestimar la palabra “modelo” es ver la profundidad del prototipo.