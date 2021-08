El Gobierno debe acompañar al campo y nunca ser un obstáculo

La historia se repite. Los argentinos una vez más estamos ante una gastada forma de actuar en la lógica de un Gobierno que no ve al campo como el motor del crecimiento del país, de dinamizador de la economía, sino como un adversario al que hay que derrotar y controlar.

Lamentablemente en este tiempo que lleva al frente del Ejecutivo, el Gobierno de Alberto Fernández se muestra indiferente con la realidad del sector y vuelve a aplicar recetas que ya han fracasado.

Un claro ejemplo de ello son el freno parcial a las exportaciones de carne que desde hace unos meses viene sosteniendo con la idea supuesta de "garantizar precios accesibles en la mesa de las familias".

Nada más aplicativo al famoso relato kirchnerista, que busca responsables externos y genera antagonismos en una sociedad dividida de raíz y cansada de especulaciones que no hacen más que alargar la solución a problemas estructurales como la inflación y la involución constante del aparato productivo.

Nuestra zona siente y vive al compás de lo que pasa en el sector agropecuario. Nosotros, los que nacimos, crecimos y nos desarrollamos en las ciudades del interior bonaerense como Junín y la Región sabemos la importancia de que al campo le vaya bien.

Si al campo le va bien vamos a tener más recursos para educación, salud, seguridad, para infraestructura. Si el campo trabaja se mueve la economía local, se generan puestos de trabajo indirectos a la actividad, mejora el comercio, se recaudan más impuestos, se prestan mejores servicios.

Es un error estratégico pensar que si le ponemos el pie encima al productor o el estado actúa como socio únicamente en las ganancias las cosas van a cambiar.

El Gobierno ha demostrado que en todos los temas hace una épica y termina en un rotundo fracaso. Fracaso que luego lo explica buscando algún culpable. La pandemia, el FMI, la herencia de Macri, los empresarios, los runners y un interminable listado de culpables inventados por el Gobierno para no aceptar sus fracasos.

En síntesis, un Gobierno que trata de esconder su incapacidad para solucionar los problemas detrás de un relato épico mientras la economía se desangra, las empresas quiebran y cierran por falta de ventas y la gente pierde su trabajo y vive angustiada porque no sabe cómo llegar a fin de mes.

(*) Precandidata a senadora provincial del Frente Juntos.