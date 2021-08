Alemania: las perspectivas electorales en el tiempo final del gobierno de Angela Merkel

La atribulada, aunque inoxidable, canciller federal Angela Merkel logró, durante su visita a Estados Unidos, un acuerdo con el presidente norteamericano Joseph “Joe” Biden respecto de la finalización del gasoducto Nord Stream 2 que proveerá de fluido a algunos países europeos, en particular Alemania.

La construcción del primer Nord Stream arrancó en 2005, finalizó en 2011 y comenzó a operar en 2012. A su vez, los trabajos de construcción del Nord Stream 2 comenzaron en abril del 2018 y quedaron interrumpidos en diciembre de 2019, ante la oposición y las sanciones para las empresas intervinientes por parte de Estados Unidos.

Se trata de una iniciativa colosal dado que la casi totalidad del trayecto es submarino. Arranca en el puerto ruso –ex finlandés- de Viborg y finaliza en el alemán de Greifswald, por el fondo del Mar Báltico. El trayecto es de 1.224 kilómetros. La cañería muestra un diámetro de 1,22 metros, soporta una presión de 220 bares y transportará 27.500 millones de metros cúbicos anuales.

Rusia y Alemania sostienen la obra, mientras que Suecia, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania se oponen ante la desconfianza del uso político ruso del envío de energía, algo que pasó en su momento con un gasoducto que atraviesa y surte a Ucrania. Fue un aumento de precios desmedido en medio del conflicto entre ambos países.

Muy preocupada por el interés nacional, la canciller Merkel culminará su mandato en setiembre próximo con una popularidad inédita en la propia Alemania pero con una fuerte desconfianza en el seno de la Unión Europea, antes proveniente del sur por la crisis de las deudas, y ahora del este, ante el temor que infunde el presidente ruso Vladimir Putin.

Pandemia del Covid mediante, Alemania pasó de ser líder de los “frugales” a convertirse en abanderado de los “gastadores” con la mutualización europea de las deudas nacionales. La decisión, placentera para Francia, trajo aparejada duras críticas y negativas por parte de Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia –los “frugales”- a los que se unió Finlandia. El razonamiento es por demás sencillo: ¿Por qué debe pagar un contribuyente sueco, las obligaciones contraídas por Portugal?

Elecciones (1)

El 22 de noviembre de 2005, Angela Merkel, por entonces con 51 años de edad, asumía la cancillería federal –equivalente al cargo de primer ministro- de la República Federal de Alemania. El 22 de setiembre del 2021, los votantes alemanes elegirán un nuevo Parlamento de donde surgirá su sucesor.

Tras el 2005, la doctora en física Merkel resultó reelecta en otras tres oportunidades -2009, 2013 y 2018-. Siempre formó gobiernos de coalición. En tres de sus mandatos con el Partido Socialdemócrata y en uno con el Partido Liberal.

En el seno de su propio partido, la Unión Cristiano-Democrática (CDU), Angela Merkel fue electa presidente por primera vez en el año 2000 y reelecta cada dos años hasta el 2018 en que cedió el mando a su ministra de Defensa en el gabinete, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Sí, aunque suene raro para un político, Angela Merkel se retira. Y lo hace con una popularidad envidiable, pese a la pandemia del Covid, a los desastres naturales como las recientes inundaciones que causaron más de 150 muertos en el land –provincia- de Renania del Norte-Westfalia, y a los atentados productos del odio racial y religioso.

No está del todo claro quién será su sucesor en la Cancillería. La Unión Cristiano-Democrática en el poder, de tendencia conservadora, postula a Armin Laschet, actual ministro-presidente del land más poblado del país: el citado Renania del Norte-Westfalia. Es, además, titular del partido, tras reemplazar en 2021 a Annegret Kramp-Karrenbauer.

De momento, Laschet y la Unión Cristiana Democrática van primeros en las encuestas a poco menos de dos meses de las elecciones. El registro promedio de julio le otorga 29 puntos de intención de voto, un punto más que un mes atrás.

La CDU cuenta, actualmente, con 415 mil militantes, 200 de los 630 diputados federales alemanes y 23 de los 96 eurodiputados. Preside 6 de los 16 lands alemanes y cogobierna en 3, uno con los Verdes y dos con la socialdemocracia.

En paralelo a la CDU, milita la CSU, la Unión Social Cristiana con desarrollo casi exclusivo en Baviera. Cogobierna el país con la CDU y cuenta con 140 mil militantes, 46 diputados federales y 6 eurodiputados. Gobierna Bavaria junto a la asociación Votantes Libres que no conforma un partido político.

Todo indica que el gran rival de los conservadores no serán –como tradicionalmente ocurre- los socialdemócratas del SPD, sino Los Verdes de la Budnis 90/Die Grunen. Partido ecologista fundado en 1980. Cuenta con 85 mil militantes, 67 diputados federales y 21 eurodiputados.

Los Verdes gobiernan el land de Baden Württemberg en alianza con la CDU y participan de los gobiernos Hesse, Schleswig-Holstein y Sajonia Anhalt, junto a la CDU; de los gobiernos de Renania Palatinado, Bremen, Hamburgo y Berlín, con los socialdemócratas; y del gobierno de Turingia junto a Die Linke, la izquierda.

El candidato de los Verdes a la cancillería federal será Annalena Baerbock, natural de Hannover, 40 años, casada, dos hijos, protestante con estudios de derecho en la Universidad de Hamburgo. Actualmente diputada en el Bundestag, las encuestas le asignan un 19 por ciento de las preferencias.

Elecciones (2)

Otrora el partido de la clase trabajadora, el Partido Socialdemócrata (SPD) dejó de ser una fuerza capaz de conducir al país y debió contentarse con su sociedad como minoritario con la UCD de Angela Merkel.

El SPD cuenta con 426 mil militantes, 152 diputados en el Bundestag y 16 eurodiputados. Preside 7 de los 16 estados alemanes, participa con la CDU en tres gobiernos regionales y con la izquierda –Die Linke- en el de Turingia.

Su candidato a canciller federal es Olaf Scholz. Nacido en Osnabrück, land de Baja Sajonia, es abogado, diplomado en la Universidad de Hamburgo, cuenta con 63 años y está casado con la ministra de Educación del land de Brandenburgo.

Scholtz se desempeña actualmente, producto de la alianza con los conservadores de Angela Merkel, como vicecanciller federal y como ministro de Finanzas del actual gobierno. Las encuestas lo ubican en un tercer lugar con el 15% de las intenciones de voto.

Por detrás de los socialdemócratas, siguen los liberales del Freie Demokratische Partei (FDP) con un renacimiento interesante que lo coloca en un 11,5% en las preferencias electorales.

Por el pasado el FDP cogobernó el país, como por ejemplo en el período 2009/2013. En total, asociado a los dos grandes partidos tradicionales formó parte del gobierno alemán durante 49 años, tras la Segunda Guerra Mundial. Los liberales suman 65 mil militantes, 80 diputados federales y 5 eurodiputados. Participan de dos gobiernos regionales con la CDU y uno con el SPD.

Su titular y candidato a la cancillería es Christian Lindner. Nacido en Wuppertal, Renania del Norte-Palatinado, cuenta con 42 años de edad, es graduado en Ciencias Políticas de la Universidad de Bonn. Es, actualmente, presidente del Partido Liberal y diputado en el Bundestag.

Tras el FDP, se ubica, en las encuestas, Alternativa para Alemania (AfD), de tendencia ultraderechista y xenófoba, con 10,5 de las preferencias. Lo integran 35 mil militantes, 91 diputados y 11 eurodiputados.

AfD es encabezado por el pintor y decorador, diputado federal Tino Churupalla, nacido hace 46 años en Weisswasser, land de Sajonia, en épocas de la República Democrática Alemana, y por la empresaria y economista Alice Weidel, 42 años de edad, nacida en Gutersloh, Renania del Norte-Westfalia.

En quinto lugar, según los sondeos de opinión, aparece Die Linke, La Izquierda, con una intención de voto del 7%. Se trata de la agrupación heredera del Partido de la Unidad Socialista que gobernó hasta su caída, en 1989, en el territorio de la República Democrática Alemana, integrante del Pacto de Varsovia y satélite de la Unión Soviética.

No cuenta con un candidato definido ya que es copresidido por Janine Wissler y Dietmar Bartsch. Wisler, 40 años, nacida en Langen, Hessen, es licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Goethe de Frankfurt. Bartsch, 63 años, nacido en Stralsund, land de Mecklenburgo-Pomerania Occidental, es licenciado en Ciencias Económicas.

Tres elecciones regionales se llevaron a cabo en 2021. El 14 de abril, en Baden-Wurtenberg, con triunfo Verde con el 32,6%; y en Renania-Palatinado, con victoria socialdemócrata alcanzada con el 37,5% de los votos. Dos meses después, en junio 2021, los conservadores de la UDC vencen con el 37% en Sajonia-Anhalt a los ultraderechistas de Alternativa para Alemania que alcanzaron el 21% de las preferencias. Se trata de resultados regionales que no condicionan la elección nacional.