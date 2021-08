En la campaña se escucha el “fuego amigo”

La conformación de las listas rumbo a las elecciones primarias del 12 de septiembre no logró atenuar las tensiones que rodean a la coalición oficialista, que logró uniformar la oferta en electoral en Provincia, pero no pudo sortear una interna caliente en Santa Fe, que gatilló la renuncia del ministro Agustín Rossi y abre negociaciones para más cambios en el gabinete.

Los mediáticos chispazos entre los referentes de “Juntos”, al mismo tiempo, esconden el principal motivo de esa confrontación: la intención de la UCR de ser competitiva en 2023 y no sucumbir nuevamente con el PRO en la carrera por posicionar a un candidato presidencial.

La persistencia de Rossi en mantener su candidatura a senador contra la fórmula oficial negociada por el gobernador santafesino Omar Perotti y Cristina Kirchner obligó a Alberto Fernández a “pedir por televisión” desde el Perú la renuncia de los funcionarios que sean candidatos “por una cuestión ética”.

La desprolija salida a esa puja, según la mirada de varios integrantes del oficialismo, ahora abre nuevas negociaciones en “Todos” para cubrir la vacante en el ministerio de Defensa donde se administra el cotizado Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), que invierte unos 400 millones de dólares solo para este año, y los convenios de transferencia tecnológica con Rusia (desde proyectos de energía nuclear hasta de instalación de rampas para el lanzamiento de satélites).

Justamente en el oficialismo vienen de sortear una polémica con la patria de Vladimir Putin por el indisimulable retraso en el envío de las segundas dosis de la Sputnik V, en medio de la alerta por la posible circulación comunitaria de la variante Delta del coronavirus. Para el oficialismo, con todo, se trata en última instancia de un vínculo geopolítico al que hay que preservar.

El sucesor de Rossi

En el Gobierno afirman que esperan que el sucesor de Rossi se defina antes del miércoles próximo cuando, se presume, será presentado Juan Zabaleta como nuevo ministro de Desarrollo Social. La incorporación del intendente de Hurlingham ante la obligada salida de Daniel Arroyo, aquejado “por un ministerio loteado”, ya puso en guardia los movimientos sociales que tienen como funcionarios a Emilio Pérsico (Movimiento Evita) o Fernanda Miño (MTE de Juan Grabois).

No solo por el manejo de más de un millón de planes sociales (Potenciar Trabajo) sino por el destino que se le dará a los mismos. Es que los dirigentes buscan comenzar a operar a mayor escala en la obra pública para transformar esa asistencia precaria en empleo genuino. También, claro está, pretenden “marcarle la cancha” a Zabaleta. “No entiende nada”, lo azuzó un referente consultado.

De esa cartera se fue, siguiendo la nueva recomendación presidencial, el subsecretario Daniel Menéndez (Barrios de Pie), que ruega por una buena elección del oficialismo en Provincia ya que quedó en el 16 puesto de la lista. Victoria Tolosa Paz también abandonó la Coordinación Nacional de Políticas Sociales para dedicarse de lleno a la campaña. Suena “una mujer” para reemplazarla con un perfil similar, cuyo nombre también sería oficializado en la semana por el Presidente.

El único candidato que eludió la recomendación del jefe de Estado es José Lepere, secretario de Interior y quien encabeza la lista a concejales en Almirante Brown, que pretende gobernar en 2023. Se queda en el despacho de la planta baja de Casa Rosada por pedido de Wado de Pedro y, probablemente, cumpla la función en el distrito ad honoren y continúe con su labor en el Ejecutivo. Una suerte de remake de lo que hizo hasta ahora Tolosa Paz en La Plata.

Al dirigente de La Cámpora se lo vio el último miércoles compartiendo escenario con Santiago Cafiero y el intendente Mariano Cascallares, en la presentación de un plan de empleo joven en una planta fabril de Almirante Brown. El actual jefe comunal, candidato a diputado provincial, asegura que asumirá la banca en diciembre y que legará el cargo a Juan Fabiani, un dirigente de su espacio. La convivencia, con todo, esconde una tensión interna en pos del normal desarrollo de la campaña electoral.

Versiones de cambios

Las versiones sobre más cambios de Gabinete tampoco cesan. Un alto funcionario consultado minimizó las especies al considerar que “primero hay que pasar las elecciones, ver cómo nos va y nada se puede pensar sobre lo que pase en diciembre, que es una eternidad en tiempos políticos”, descartando, por ahora, que haya fusiones entre ministerios y reacomodamientos en el equipo de colaboradores de Fernández.

En el entorno del jefe de Estado respiraron aliviados con la bendición que dio Cristina para pagar deuda con los 4300 millones de dólares que el FMI girará en los próximos días como “derechos especiales” (DEGS. Valoran “su pragmatismo”, el mismo que puso en práctica para acordar la fórmula en Santa Fe con Perotti y desairando a un incondicional, como el “Chivo” Rossi.

Pero en el debate sobre el rumbo de la Economía siguen las diferencias. Ayer el ministro Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), reivindicó que los datos preliminares muestran un crecimiento industrial de un 8,2% en junio y un 4,8% en julio, comparado con los mismos períodos de 2019. “La industria está produciendo un 4% más que antes de la prepandemia”, indicó, en coincidencia con lo que se escuchó en el citado acto del último miércoles: allí el sindicalista Antonio Caló (UOM) valoró la creación de más de 20 mil nuevos empleos en el sector y la recientemente creada “confederación de gremios industriales”.

¿Pero por qué no se siente esta mejora de la actividad en la calle? Una calificada fuente oficial contestó, con algo de resignación, que “es que el salario aún no se recuperó y después tenés gente que cuando tiene un peso de más va a comprar dólares”, una simplificación absurda en un país en el cual los pequeños ahorristas son cada vez menos.

Para el economista Roberto Feletti, ex funcionario kirchnerista y hoy con cargo en el Senado bonaerense, “para la inflación había una estrategia del Gobierno que eran las mesas de consenso. Esa es la estrategia que falla por el comportamiento del empresariado, que no quiere acompañar” al Ejecutivo. Son esas críticas las que exponen las diferencias en las formas con las que el Estado debe dar batalla a los precios y en cómo impulsar la demanda. Del éxito o fracaso del oficialismo en los comicios, dependerá que se incrementen o no.

“Manual de la convivencia”

En el armado opositor “Juntos” vienen bregando por un “manual de convivencia” que permita un alto el fuego por los ataques mediáticos que figuras del PRO como Christian Ritondo y de la Coalición Cívica, como Elisa Carrió, dispensan contra el radical Facundo Manes. Ayer el gobernador jujeño, Gerardo Morales, salió en apoyo del precandidato a diputado bonaerense y dijo que “molesta que el radicalismo se pare. El establishment ya había definido que en 2023 el presidente debe ser Larreta. Pero no es así, debemos llegar con un plan serio para no cometer los mismos errores”. En el fondo, el mandatario provincial busca revitalizar las chances de su partido en la inevitable contienda que tendrá la coalición para determinar al candidato presidencial de 2023. Una carrera a la que incluso ya se anotó.

Empero, hay coincidencia entre los máximos referentes de la alianza opositora en la conveniencia del exilio obligado de Mauricio Macri, que permanece en Suiza a la espera de un vuelo hacia la Argentina. “Es mejor que Macri esté afuera de la campaña”, reconoció un histórico referente del PRO.