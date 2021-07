La carta a Rusia por la provisión de vacunas resiente una de las estrategias de campaña

Uno de los principales ejes de la campaña electoral del oficialismo va a ser la administración de la pandemia y el plan de vacunación contra el Covid, que serán presentados como las bases para la esperada recuperación de la economía y de la “heladera llena”, los objetivos trazados en 2019 que quedaron truncos al calor de la crisis que aceleró la emergencia sanitaria. Es por eso que causó estupor en Casa Rosada la filtración de la carta de la asesora presidencial Cecilia Nicolini, pidiéndole explicaciones al Fondo Ruso de Inversión Directa por las demoras en las entregas del segundo componente de la Sputnik V que hoy esperan unas 6 millones de personas.

Para el Gobierno, la comunicación que envió la funcionaria a Anatoly Braverman, del Fondo Ruso (RDIF), fue sacada a la luz por algún integrante de la comisión de Salud de Diputados, donde son enviados todos los documentos confidenciales que el Ejecutivo intercambia con los laboratorios. Las miradas ahora están centradas en algún legislador de la oposición, con la intención de demostrar que la compra de las Sputnik estuvo motivada por razones políticas.

Respuesta

En las últimas horas el Ejecutivo difundió una respuesta del Fondo Ruso (RDIF por sus siglas) en la que aseguró que “los productores de la vacuna están trabajando para continuar con el suministro ininterrumpido” pero no precisa nuevas fechas de embarques de las requeridas segundas dosis.

La polémica también evidenció que quedaron fuera de las negociaciones con el Gobierno de Vladimir Putin, de quien depende la fabricación de la Sputnik V, la Cancillería y el embajador argentino en Moscú, Eduardo Zuain, de estrecho vínculo con la Vicepresidenta y el gobernador santiagueño Gerardo Zamora.

Más allá que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, encargada de gestionar la adquisición de vacunas junto a Nicolini, intentó bajar el tono de la polémica al considerar que son normales “las presiones” a los fabricantes para que cumplan con los plazos de entrega de los cargamentos, la oposición hizo foco en que la carta blanqueó un alineamiento geopolítico previo con Rusia.

Es que en su queja hacia el funcionario ruso, Nicolini le recordó que “respondimos siempre haciendo todo lo posible para que Sputnik V sea un gran éxito, ¡pero nos estás dejando muy pocas opciones para seguir luchando por ustedes y por este proyecto! Y como también mencioné una vez, nos enfrentamos a un proceso judicial debido a estas demoras como funcionarios públicos, lo que pone en riesgo a nuestro Gobierno”, al referirse a la denuncia promovida por el fiscal Guillermo Marijuan por las demoras en la entrega de la vacuna AstraZeneca. Tampoco resultó ingenuo un pasaje de la carta donde la asesora puntualizó el reciente decreto que destrabó la adquisición de inmunizaciones de origen estadounidense, como los sueros de Moderna que en breve comenzarán a aplicarse a menores de entre 12 y 17 años.

Para Diego Santilli, precandidato a diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires, “es una cosa inadmisible e insoportable ver la discusión política dentro de una carta de representar un proyecto político en otro país” y recordó que “nos dijeron en diciembre que iba a haber una vacuna, después que en marzo iba a ver otra. No veo otro proyecto que el de la gente y para eso tenés que tener todas las vacunas que se puedan”. Asimismo, se preguntó “por qué no compraron las vacunas de Pfizer o Moderna. Hubiera explorado todas las negociaciones y aunque entiendo que los recursos son escasos hay que tener acuerdos con todos”.

Las muertes por Covid

Hay dirigentes opositores, como el radical Mario Negri o la propia Elisa Carrió, que sostienen que de haber llegado más cantidad de vacunas en tiempo y forma a la Argentina, se podrían haber evitado miles de muertes a causa de coronavirus. Y desde hace tiempo vienen machacando que el propio Gobierno subestimó el riesgo en la demora de la segunda aplicación de la Sputnik V aun cuando se superaran los 90 días desde la primera inoculación. Esta será, entonces, la respuesta del armado opositor a las consignas oficiales sobre el supuesto éxito del “plan de vacunación más importante de la historia” de la etapa proselitista.

También harán foco en que casi terminando julio, solo un 13 por ciento de la población argentina pudo completar con el esquema de vacunación, un escudo fundamental según los especialistas, para evitar complicaciones con la cepa Delta. Pese a las restricciones adoptadas por Migraciones para controlar el reingreso de argentinos del exterior, infectólogos como Roberto Debbag estiman que en cuatro semanas ya podría haber circulación comunitaria de esta variante en el país, lo que aparentemente resulta inevitable.

Finalmente la coalición opositora terminó ordenándose con el cierre de listas rumbo a las elecciones legislativas pero la irrupción de Santilli en Provincia, relegando a dirigentes bonaerenses como los intendentes PRO, promete traer consecuencias internas una vez cerrada la votación. “Diego tiene la presión de sumar 15 diputados nacionales tal como ocurrió en las últimas elecciones”, señaló, por su parte, un referente opositor que supo ser funcionario hasta el 10 de diciembre de 2019 y pretendía que en esta campaña se “oxigenarán” las listas con caras nuevas. Es que en esta elección también se juegan las chances de varios dirigentes opositores de cara a la carrera por la Gobernación en 2023.

Foto de unidad

El Gobierno mostró ayer una nueva “foto de unidad” con la presentación de sus candidatos en el partido bonaerense de Escobar. Del resultado de las elecciones de medio término no solo dependerá la cohesión de esa mesa de tres patas que es Todos, que representan a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner y a Sergio Massa. También de lo que ocurra en distritos como Buenos Aires o Santa Fe, dependerá la forma en que se reconfigurará el Gabinete nacional. Con la posibilidad cierta de que algunos ministros compitan en las internas del 12 de septiembre, como el santafesino Agustín Rossi (Defensa), en Casa Rosada vienen trabajando desde hace semanas en la posibilidad de implementar cambios en el equipo de colaboradores del Presidente desde el 10 de diciembre próximo.

Uno de los funcionarios abocados a esa tarea es el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, que en la semana mantuvo reuniones con varios dirigentes. Tiene a su cargo el Consejo Económico y Social que, de a poco, eleva propuestas de mediano plazo para promover el desarrollo del país. Al decir de una fuente del oficialismo, lo hace de modo pausado que muestra la “falta de fuerza” en esta gestión. El jueves 29 el Consejo debería presentar los “proyectos innovadores para la educación y el futuro del trabajo” de una de las comisiones. Pero no se sabe si el ex ministro de Justicia estará presente en el acto ya que un día antes acompañará a Fernández en la asunción de Pedro Castillo como nuevo presidente del Perú.

El 28 de julio también se celebrará el bicentenario de la Independencia de ese país. Beliz ya había mantenido contacto con Castillo, al intentar garantizar su apoyo para la frustrada candidatura de Cristian Asinelli, un funcionario de su confianza, a la presidencia de la Corporación Andina de Fomento, un organismo crediticio a nivel regional. Finalmente Asinelli no pudo ser promovido a ese cargo por el voto negativo de 10 países, entre otros Brasil y Uruguay, y quedó a cargo de una de las vicepresidencias.