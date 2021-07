Bajo nivel: sin política no hay gestión

Como es de conocimiento público la obra del puente bajo nivel de calle Rivadavia ha suscitado las más variadas opiniones entre los juninenses, pero particularmente vecinos frentistas han expresado su disconformidad por la fáctica desaparición de sus veredas en las ochavas de calle Jean Jaures.

La administración municipal, frente a esta situación, informa en medios locales que llevó a cabo gestiones para dar respuesta a lo planteado por los vecinos.

Si bien parecería ser una buena actitud, en realidad no lo es, porque propone hacer de una sola mano Rivadavia entre Jean Jaures y Juan B. Justo y que las colectoras queden dentro de la calzada existente, que es más de lo mismo.

Para analizar con fundamentos el proyecto deberíamos ver si lo propuesto es correcto desde los principios que el urbanismo nos enseña y de las expectativas de los habitantes.

Creo sin temor a equivocarme que este proyecto no lo es. La actual administración municipal no se da cuenta que, en vez de integrar la Ciudad, la dividirá porque:

Se circulará por un pasaje angosto carente de espacios abiertos para el peatón, con un entorno que no favorecerá su circulación, su seguridad y menos aún sus vistas.

El peatón circulará al borde de un precipicio de hasta cuatro metros y luego será introducido a una caja de escalera en trinchera para descender 3 metros y continuar por un pasaje estrecho.

Esta situación sufrirán quienes deban descender por la rampa para discapacitados ubicada también en trinchera. Este recorrido será realmente agobiante física y mentalmente para cualquier peatón además de exponerlo a la inseguridad y la suciedad de todo pasaje oculto. Un escenario muy diferente al urbanismo que requiere un paseo que integre el centro de la Ciudad.

Los ciclistas circularán junto a los automovilistas con una pendiente poco adecuada para las personas de la tercera edad.

Se destruirán las veredas comerciales en la esquina de Jean Jaures con colectoras vehiculares innecesarias y la rampa vehicular llegará casi a mitad de cuadra entre Jean Jaures y Juan B. Justo, todo por mantener la vía de acceso a los talleres que se puede hacer desde otro lado, así como la innecesaria vía de Fecovita.

Desde todo punto de vista, el viandante no fue tenido en cuenta, el automóvil es el protagonista, una solución fuera de las perspectivas actuales del urbanismo. A todas luces es una propuesta puramente vehicular.

Por eso es posible afirmar:

Que la actual administración parecería no entender que la continuidad urbana no se logra simplemente con la continuidad sin interrupciones de una calle vehicular que otorgue mayor fluidez a ese tipo de tránsito. Es mucho más que eso, se trata de la integración urbana de la Ciudad a partir de generar un continuo espacial y de uso social propio de las propuestas urbanísticas y no de una solución vehicular.

Que debe considerarse que el puente bajo nivel se encuentra emplazado en una arteria comercial y la propuesta no debe presentar obstáculos físicos que impidan una continuidad espacial. Por lo tanto, debe evitar circulaciones verticales en trinchera y crear espacios abiertos que permitan la continuidad espacial y visual entre un lado y el otro del puente bajo nivel, de manera de evitar espacios conflictivos por encontrarse ocultos.

Que en las oficinas municipales desde hace más de seis años tienen guardado el proyecto que elaboramos en la gestión política del intendente Meoni, que no son cuatro papelitos. Es un legajo completo y ejecutivo listo para construir, con 32 planos de obra, cómputos, presupuesto y plan de trabajo, que van desde el puente propiamente dicho hasta todas las obras complementarias como energía eléctrica, alumbrado, desagües pluviales, pozo de bombeo, pavimentos, planimetría topográfica, etc

Que no se saben las razones de tal ocultamiento. Si será por ocultar su propio fracaso que invisibiliza permanentemente al Gobierno del intendente Meoni, o será simplemente una muestra más de la incapacidad manifiesta a lo largo de seis años, sin una sola idea trascendental y apenas alguna obra ejecutada, proyecto del Gobierno anterior, pensado como Centro Cultural para posicionar a Junín como referente regional, verbigracia “la remodelación del área central y calle Sáenz Peña ” transformado en centro de vigilancia.

Que la actual administración municipal no entiende ni proyecta una Ciudad a futuro ya que solo es posible pensarse e idearse desde la política.

Proyecto de la gestión municipal de Mario Meoni

El bajo nivel está conformado por dos calzadas para la circulación vehicular de 6 mts. de ancho cada una con un separador central , 2 veredas peatonales y 2 bici-sendas a cada uno de los lados de 2 mts. de ancho cada una y elevadas 1,50 mts respecto del nivel de la calzada vehicular bajo el puente sobre estas 2 bandejas para el tendido férreo y la circulación de trenes.

Los espacios laterales a las veredas en pendiente, permanecen a cielo abierto, con suave inclinación hacia estas para generar un impacto urbano positivo con la creación de un espacio parquizado que permita mejorar y potenciar el desarrollo del eje comercial de calle Rivadavia, logrando una continuidad con el sector central de la Ciudad.

El proyecto que en su momento elaboró la gestión de Mario Meoni y que fue licitado por la Dirección de Vialidad de la Provincia, contaba con la conformidad de los frentistas afectados particularmente y por los habitantes de la Ciudad, gracias al trabajo técnico y político que logró consensos generalizados en una jornada realizada hace ya varios años en Club San Martin de Barrio Belgrano con la participación de incontables vecinos y frentistas.

Las razones de tal consenso fue que se lograba la integración urbana entre dos partes de la Ciudad y sobre todo en un área comercial en el corazón de esta, de ninguna manera era una simple solución ferroviaria o vehicular. En las decisiones de diseño primaban las consideraciones políticas, por la simple razón que las obras deben estar al servicio del bienestar de los ciudadanos y los técnicos a su servicio.

En las imágenes adjuntas se puede apreciar la validez urbanística de lo expuesto y quien tenga acceso a los archivos técnicos podrá sin lugar a dudas sopesar la validez de la profusa documentación elaborada, absolutamente terminada y detallada que se encuentra en poder de la oficina técnica municipal.

Por ello mi reconocimiento a quienes desde su solvente formación profesional aportaron al proyecto: Ingenieros: Luis Lima, Javier Silvestri, Gastón Blanc, Marcelo Rastelli, Gastón Medialdea. Arquitectos: Alcides Truqui, Andrés Di feo, Alexis González, Maestro Mayor de Obras: Diego Clemente.-

Y mi eterno agradecimiento a quien me honrara permitiéndome acompañarlo en la más importante gestión política de los últimos setenta años en esta ciudad, mi querido amigo siempre presente Mario Meoni.

(*) Arquitecto, ex secretario de Obras Públicas durante el Gobierno municipal de Mario Meoni.