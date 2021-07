El PJ discute sus candidatos y la oposición junta su tropa

Las especulaciones van y vienen. Y en sintonía, suben y bajan las acciones de los eventuales candidatos. El oficialismo bonaerense transita los últimos días antes del cierre de listas para las Primarias de septiembre con varias incertidumbres a cuestas. También, con parte de su mirada posada sobre los movimientos de la oposición para actuar en consecuencia.

Hoy por hoy las certezas son escasas. Más aún, porque el indiscutible liderazgo de Cristina Kirchner es muy afecto a las sorpresas de última hora. Dentro del puñado de elementos que parecen consolidarse están aquellos que indican que un ministro nacional podría ser quien encabece la lista de diputados nacionales. También, que Axel Kicillof, que se propone tener poder de voto y veto en la negociación, no quiere jugar a ningún integrante de la primera línea de su gabinete para llenar un casillero en esa nómina. “Excepto que sea absolutamente necesario”, aclaran en la Gobernación.

El primer dato dispara aún más especulaciones porque en el oficialismo se asegura que sea cual fuere el ministro nacional que estampe su nombre en la lista, no será un candidato testimonial. Por eso se habla de que si el elegido es el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, su reemplazante podría ser un gobernador, en busca de darle mayor volumen político a la administración de Alberto Fernández.

En las últimas horas comenzó a tallar otro nombre. El del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Existe dos cuestiones que se entrelazan para empujar esa posibilidad. La primera, sobre la mencionada mirada acerca de lo que ocurre en la oposición. Al menos cerca de Kicillof creen que quizás Arroyo tenga un perfil acorde para dar la batalla discursiva con su perfil moderado, a Facundo Manes, el neurocientífico candidato radical que competirá en las Primarias de Juntos por el Cambio con Diego Santilli.

Hay otra cuestión que podría empujar a Arroyo a la lista y que tiene que ver con los equilibrios internos en el oficialismo. Se habla, por caso, de la intención de La Cámpora de ocupar ese lugar a través de Andrés “Cuervo” Larroque, actual ministro de Kicillof.

La danza de nombres incluye a Nicolás Kreplak. El viceministro de Salud bonaerense emerge como una de las figuras visibles del plan de vacunación y del diseño de la política sanitaria bonaerense. En el Gobierno provincial sostienen que esos dos temas serán centrales en la discusión electoral.

En Juntos por el Cambio hubo apenas una tregua por el fin de semana largo. Un espacio que, con todo, no dejó de consolidar las dos vertientes que amenazan con enfrentarse en las PASO: por un lado, la lista impulsada por el radicalismo con aportes peronistas liderada por Manes. Por el otro, el armado de Horacio Rodríguez Larreta con Santilli a la cabeza, en alianza con la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

En las últimas horas Santilli habría logrado imbuirse de algo de radicalismo. Se mostró en una actividad junto a María Eugenia Vidal, que acaba de confirmar de competirá en Capital Federal, y Gustavo Posse. El intendente de San Isidro sigue estando afuera del esquema que lidera Manes y ese coqueteo con el PRO generó malestar en la UCR.

Larreta y Santilli están cerca de cerrar con Jorge Macri y evitar la ruptura del PRO. Frente a estos movimientos el radicalismo no se quedó quieto. Le arrebató al PRO buena parte de la pata peronista de Juntos por el Cambio. Existe otra novedad en el armado que lidera Manes: la posibilidad de que lo secunde la ex diputada nacional María Eugenia Estenssoro. En ese caso, Margarita Stolbizer, otra de las incorporaciones del armado radical, iría cuarta.