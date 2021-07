La Constitución Nacional o el “vamos por todo”

Diputado provincial, Juntos por el Cambio

La Argentina ha sufrido, en los últimos años, un lento deterioro institucional, que tiene mucho que ver con la manera de gobernar de las sucesivas administraciones populistas, amén de que las continuas crisis económicas también puedan haber influido.

Luego de años de inestabilidad política logramos, a partir de 1983, consolidar la democracia, poniendo en agenda la importancia del respeto por las instituciones. Está claro que en la medida en que la democracia se transformó en una idea cotidiana, otros reclamos civiles y sociales fueron ganando terreno en la agenda pública, y se transformaron en los ejes discursivos de la clase dirigente. Inflación, pobreza, inseguridad, son algunos de los problemas marcados a fuego en el debe de los últimos gobiernos.

Quienes nos formamos en la tradición de los valores republicanos, como en el caso de la Unión Cívica Radical, estamos convencidos de que este es el único camino que tiene un Estado para avanzar en la consecución de la libertad y la igualdad, sin perder en el camino el sentido de la justicia y la equidad.

El discurso populista es muy tentador para el presente, pero es un atajo mentiroso, que lo único que hace es hipotecar el futuro.

Los últimos gobiernos sólo se concentraron en atender las urgencias. La inflación, la inseguridad, los aumentos de precio, nos impactan en lo cotidiano, directamente. La división de poderes, el respeto por las minorías, la independencia de la Justicia, son cuestiones intangibles, que quizás no nos afecten en nuestro día a día, pero que en el tiempo son esenciales para nuestro desarrollo personal, como sujetos de derecho, y sobre todo, para nuestros hijos.

Por suerte los radicales tenemos espejos en los que poder mirarnos cuando los tiempos se ponen difíciles. Y cuando el camino se confunde, en nuestra historia está la señal que nos indica por donde seguir. Este 7 de Julio se cumplen 58 años de la victoria electoral del Dr. Arturo Illia, quien fue Presidente desde 1963 hasta 1966, cuando fue derrocado por la autodenominada pomposamente Revolución Argentina, que no fue más que otro de los tantos golpes militares del siglo XX.

El Gobierno del Dr. Illia fue un ejemplo de cómo se puede gobernar, en un contexto más que complicado, sin perder la esencia democrática, y al mismo tiempo atender los problemas más urgentes de la sociedad. Este médico lúcido y honrado, logró estándares de políticas públicas en desarrollo y en educación, que aún hoy nos parecen inalcanzables, y todo en medio de una tremenda campaña de desprestigio social y presiones militares.

El Dr. Ricardo Balbín recordó que “en el radicalismo nunca confundimos partido con Gobierno, siendo presidente de la UCR durante el mandato de Illia, fui muy pocas veces a la Casa de Gobierno. El defecto está en confundir el movimiento con el Gobierno, porque se desarticula el movimiento y se deteriora el Gobierno”. Parafraseando a Yrigoyen, definía que “el Gobierno es un medio para cumplir con un programa político, pero no es un fin en sí mismo. El fin son los principios, y los principios se defienden en cualquier instancia. Por eso el radicalismo busca el poder, para poder desarrollar su programa político. Pero si no lo alcanza, igual lucha por sus principios”.

En pocos meses enfrentaremos una nueva elección, y las alternativas siguen siendo entre un espacio profundamente respetuoso de la república y de sus valores, como los es Juntos por el Cambio, y otro que sólo busca mantenerse en el poder, no para transformar al país, sino por el poder en sí mismo.

Lamentablemente, desde Menem para acá, las diferentes administraciones populistas han considerado al Estado, al Gobierno, y al Partido, como la misma cosa. La última muestra de ello, y la más escandalosa, fue la campaña de vacunación contra el Covid- 19 en la Provincia. El Gobernador decidió dejar de lado los vacunatorios oficiales, que están equipados y preparados para ello, y montó una red nueva de vacunatorios, poniéndola en manos de una agrupación interna del partido de gobierno, como lo es La Cámpora.

Porque el arbitrio y la discrecionalidad son los pilares de esta mala política, que deteriora las instituciones de la democracia, y que banaliza la simbología democrática, fruto de muchos años de luchas y de sangre.

Los argentinos hace muchos años decidimos vivir en democracia, respetando los derechos y las obligaciones del otro, con garantías claras inscriptas en nuestra Constitución, y garantizando el acceso universal a la educación y la salud de todos los que quieran habitar nuestro suelo.

Por eso, si tenemos un Gobierno que no respeta las libertades individuales, que ataca a todo aquél que no piensa de la misma manera, que usa los recursos del Estado de manera discrecional, para castigar o disciplinar, se vuelve una necesidad vital que haya una oposición parlamentaria que sea capaz de ponerle límites a este intento autoritario.

Por eso estas elecciones que vienen son importantes, como todas, pero más aún en este contexto histórico, donde la crisis económica y la pandemia pusieron al descubierto la verdadera cara del gobierno de Alberto y Cristina Fernández. Al ‘vamos por todo’, impongámosle la Constitución Nacional.