Christopher Hutchison: Señora Adversidad, salgamos a caminar

La historia se ha hecho mundialmente conocida, no sólo por el episodio que ocurrió -la causa- sino también por el impacto -la consecuencia-. No hace mucho; he tenido la oportunidad -y el privilegio- de vibrar como pocas veces en mi vida al escucharlo, cara a cara, por el protagonista. Fue una experiencia extrema, recomendada para los que son débiles -por cualquier circunstancia-, para los que son fuertes -y necesitan seguir siéndolo- y para los que necesitan darse cuenta de dónde están parados en este preciso momento.

En 2009 Chris Hutchison se había graduado en la Escuela Internacional de Ginebra. Fue reconocido públicamente -entre alumnos y profesores- por su singular inteligencia, su extraordinaria capacidad de aprender rápidamente y por estudiar con compañeros más avanzados que su edad.

En julio de 2009, en la estación de tren de Nyon, fue a despedirse de su grupo de amigos y se colgó de la ventanilla del tren en la que estaban sentados sus amigos. El tren de repente arrancó, Chris se cayó y la misma inercia hizo que su cuerpo fuera arrollado por las ruedas, provocando la amputación de sus dos piernas, y un antes y un después en su vida.

No es necesario -ya que no es el objetivo de este artículo- entrar en los detalles de todo lo que Chris y su familia tuvieron que pasar. En pocas palabras; reformularon su residencia en Suiza y se trasladaron a Sofía, Bulgaria; y fue allí donde padre e hijo explotaron todo lo aprendido sobre las consecuencias del accidente, y sumado al abanico de habilidades y experiencia que ambos ya tenían, encontraron una oportunidad: desarrollar soluciones para que -a través de software e impresión 3D- cualquier persona en cualquier parte del mundo pudiera tener acceso a un set de prótesis de piernas que tuvieran como prioridad el confort.

Esta idea, que comenzó como un código de programación detrás de una computadora, hoy se llama ProsFit y cuenta con una oficina con 7 empleados -y muchos socios-, que desarrollan soluciones para acceder a las prótesis de piernas, que son dispositivos médicos regulados que se prueban y certifican según las normas ISO. ProsFit ha ganado el premio Toyota 2020 a la mejor start-up, ha sido preseleccionada entre los premios Transformational Business Awards que otorga el Financial Times, forma parte del Grupo Asesor de la Industria de la Sociedad Internacional de Prótesis y Ortesis (ISPO) y ha participado en congresos en Corea, Japón, San Diego y África, además de conferencias en la OMS y UNICEF.

El padre de Chris, Alan Hutchison; Licenciado por la Universidad de Oxford y con un MBA por el IMD de Suiza, representa -como Director General-, la voz y la expansión de la empresa. Chris, el usuario, el inventor y el ejecutor representa -como Director de Tecnología-, el diseño y la arquitectura tecnológica que ProsFit lleva detrás.

Como ambos están en constante innovación, me pareció buena idea volver a contactar con Chris para que me pusiera al día de este enorme desafío.

- ¿Cómo es estar en permanente interacción con tu padre?

- Es un privilegio estar en posición de trabajar juntos, y aprender y ganar de todas las experiencias de la vida. Tenemos la suerte de haber tenido siempre una buena relación; y esto siempre es de agradecer cuando tenés unos padres que te quieren, ¡algo que evidentemente no se acaba a los 18 años!

Trabajar juntos es una extensión de esto, y es una oportunidad increíble para aprender -en primer lugar- de alguien en quien confías profundamente y con quien compartís valores.

Lamentablemente, en el mundo moderno, con la invención del concepto de "adolescente", a menudo hemos hecho que parezca "no estar de moda" trabajar con tus padres, aprender de ellos o incluso apreciarlos, y es una tragedia que así sea, ya que en el proceso corremos el riesgo de sacrificar la noción de los valores familiares y el paso intergeneracional del conocimiento, la experiencia y la moral, que es tan crítico para el desarrollo humano en general.

- ¿Cuál es su mensaje para aquellos que, sin haber pasado por un accidente similar al suyo, se encuentran hoy en una situación parecida?

- Como seres humanos en esta tierra todos tenemos que lidiar con algún nivel de sufrimiento y adversidad, y eso es algo normal. Depende de nosotros y de nuestra responsabilidad colectiva compartida ayudarnos unos a otros y ayudarnos a nosotros mismos a superar las grandes dificultades de la vida, y a experimentar el mayor "amor y alegría" que también conlleva estar vivo.

En este sentido, no tengo ninguna pretensión particular de poder responder a esta pregunta, pero es gracias al amor y al cuidado de la familia, los amigos, los equipos médicos -¡respeten a sus médicos y enfermeras!-, y a la interacción humana compartida lo que me ha permitido hacer frente a estos desafíos.

- En términos de innovación, ¿qué es lo último que ha desarrollado y le gustaría compartir?

- La innovación tiene muchas formas, y sí puedo hablarle de nuestros procesos automatizados, de los enchufes ajustables y del análisis algorítmico de la forma de las ondas impulsado por sensores para detectar patrones de movimiento. Todo esto es sólo tecnología hasta que cambia vidas.

La verdadera innovación que me gustaría compartir se llama "PandoScale". Se trata de una solución completa de principio a fin para ampliar la prestación de servicios de prótesis en un determinado país o región. Incluye la aplicación completa con el desarrollo de políticas, la formación adecuada y la distribución de centros médicos/protésicos inmediatos -PandoPoints- que puedan prestar una atención de alta calidad.

Esto es la clave para proporcionar un acceso generalizado y sostenible a las prótesis en todos los entornos urbanos, rurales y remotos, a todos los que necesitan prótesis, ya sea en los llamados países "desarrollados" o "en desarrollo".

- ¿Qué recursos necesitan para llevar a ProsFit hasta donde quieren que llegue?

- Entendemos que hay más de 20 millones de personas con amputaciones y diferencias en las extremidades, la gran mayoría de las cuales se beneficiarían de las prótesis para tener movilidad y vivir su vida - pero se estima que 9/10 no tienen ningún acceso hoy en día. De los que sí tienen acceso a las prótesis, se estima que actualmente hay un 50% de éxito en proporcionar algo que sea adecuado y cómodo de usar. Queda mucho por hacer.

Podemos seguir creciendo y trabajando duro para reducir este problema, pero también entendemos que hay formas más eficaces de hacerlo: actualmente estamos buscando socios públicos y privados significativos que estén en condiciones de dotar de recursos correctamente y ayudar a la ampliación de la prestación de servicios protésicos en todo el mundo y que compartan un interés mutuo para hacerlo realidad.

- Si hoy tuvieras un micrófono que llegara a toda la humanidad, ¿qué le gustaría decir?

- Que seamos fuertes, que estamos todos juntos en esto. Todos llevamos una "llama" profunda y rica en nuestro interior, y es nuestra responsabilidad colectiva alimentarla y hacerla crecer para que brille en el mundo. Compartí, sé abierto, sé resistente, apoyá a tus semejantes, sentí amor y alegría en vos mismo y compartirlo con todos los que te rodean.

(*) Este artículo fue publicado originalmente en UN Today.