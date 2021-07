Lanzamiento que empuja y condiciona definiciones en el escenario electoral

Una de las grandes incógnitas que cobijaba el incierto escenario electoral bonaerense acaba de develarse. Restan otras también trascendentes, pero el hecho de que Facundo Manes haya aceptado el convite del radicalismo para ser candidato a diputado nacional amaga con transformarse en un disparador de otro tipo de decisiones.

El neurocientífico finalmente consideró, luego de rechazar varias ofertas anteriores, que era éste el momento para introducirse al mundo de la política partidaria. Fue tentando varias veces para ser candidato. Aún se recuerda cuando rechazó la oferta que en 2017 le acercó la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Pero ahora Manes se decidió. El dato relevante es que no parece dispuesto a estampar sólo su nombre en la lista como una impresión testimonial de que está dispuesto a competir: lo hará con una lista, al menos la que encabezará que será la de diputados nacionales, con un perfil diseñado a la manera que imagina el futuro del radicalismo y de Juntos por el Cambio.

El neurocientífico viene hablando del “centro popular”, una ubicación dentro del arco ideológico que lo muestra bien lejos de la experiencia macrista. Si Mauricio Macri era las dos MM (las iniciales de su apellido), Manes parece encaminado a representar las tres MMM.

Por eso analiza en forma minuciosa quiénes serán sus compañeros de ruta. Margarita Stolbizer es un nombre cantado para secundarlo. Un peronista crítico al macrismo vendría a completar el perfil de esa lista: se habla del ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. ¿Habrán hablado de esa posibilidad Manes y Monzó en la reunión que mantuvieron en los últimos días? Son las tres MMM que aparecen en escena: Manes, Margarita y Monzó.

La confirmación de la lista que liderará el neurocientífico tiene otras implicancias: apura las definiciones en el PRO donde sigue latente la disputa entre Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri. Existen conversaciones entre ambos dirigentes, pero hasta el momento abundan los tironeos y desconfianzas. El alcalde porteño insiste con Diego Santilli para liderar la lista de diputados nacionales. Macri ahora estaría proponiendo que no sea Santilli, sino un intendente como para desactivar esa interna y, de paso, no enrollar la bandera de su reivindicación de que el candidato sea de la Provincia y no sea impuesto desde Capital Federal.

Manes se mete indirectamente en esa puja. En principio, su irrupción empuja al PRO a buscar la unidad. Forzada quizás, porque Jorge Macri habló con el radicalismo para sellar un acuerdo que enfrentara a Santilli. Es la alquimia de la “Y”, aquella por la cual Manes y Macri compartirían candidatos seccionales y en los distritos y cada uno iría con su propia lista de diputados nacionales. Sería, más allá, de dividir el voto del PRO, un tiro al corazón de varios intendentes que decidieron apoyar a Santilli y abandonar el proyecto del intendente de Vicente López.

La interna que se viene entre Manes y Santilli será una novedad en las Primarias de septiembre. Desde que en 2015 se enfrentarán Aníbal Fernández y Julián Domínguez por la candidatura a la gobernación en el peronismo, no se había dado una disputa atractiva, que en este caso se dará bajo el paraguas de Juntos por el Cambio.

Quizás imponga un desafío extra al Frente de Todos. Acaso pudiera incomodarlo un eventual triunfo de Manes en esa interna no solo porque pudiera abrevar en sectores independientes, sino porque le sería más complejo asociarlo con Macri, una de las piezas de campaña que ya subió a escena Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

En el acto de la última semana en Lomas de Zamora pareció quedar claro que la vicepresidenta y el gobernador se cargarán la campaña al hombro en la Provincia. Por ahora, con la ausencia del Presidente.