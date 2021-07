Educación: la mayoría cree que hace falta recuperar los contenidos perdidos

La gran mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio web www.diariodemocracia.com, consideró que, por la virtualidad, será necesario recuperar contenidos perdidos durante la pandemia.

En efecto, ante la pregunta: “¿Cree que es necesario recuperar los contenidos perdidos en educación?”, el 89 por ciento de los votantes (81 votos) contestó que “sí”, mientras que en la vereda opuesta solo el 11 por ciento respondió que “no”. En total, participaron del sondeo virtual de este diario 91 lectores.

En una reciente entrevista con Democracia, el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, afirmó que hay que continuar avanzando con la presencialidad “cuidada, con protocolos”, pero afirmó que “hay que entender que, desde el punto de vista académico y educativo, hay condiciones que hay que cumplir”, en referencia a los contenidos y actividades que se perdieron por la pandemia.

“Naturalmente no hay que forzar las cuestiones sanitarias, pero en algún punto hay que poner sobre la mesa que hay circunstancias educativas que va a haber que recuperar, que va a haber que hacer un esfuerzo adicional. Y el mensaje de todos los sectores tiene que ser claro, así como es tan claro en el tema de la Salud, tiene que ser tan claro en Educación”, consideró.

Y amplió: “Creer que superada la situación sanitaria se supera la cuestión educativa es un error enorme, que van a pagar los sectores con menos acceso a la Educación. Falta énfasis en entender que no todo es lo mismo, que los chicos pasen de año por una decisión burocrática no soluciona el problema y vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo como sociedad para recuperar lo perdido en Educación”.

Sobre las clases virtuales, afirmó: “Se hizo un enorme esfuerzo y se obtuvieron muy buenos resultados. La segunda gran conclusión es que no alcanza. Hay en las actividades virtuales un conjunto de virtudes que hay que apropiarse, pero la centralidad está dada por la actividad presencial, sobre todo si se piensa en una formación integral. Por un lado, la virtualidad es una herramienta muy valiosa, pero la presencialidad es insustituible”.

Sobre las clases virtuales, afirmó: “Se hizo un enorme esfuerzo y se obtuvieron muy buenos resultados. La segunda gran conclusión es que no alcanza. Hay en las actividades virtuales un conjunto de virtudes que hay que apropiarse, pero la centralidad está dada por la actividad presencial, sobre todo si se piensa en una formación integral. Por un lado, la virtualidad es una herramienta muy valiosa, pero la presencialidad es insustituible”.

La situación en CABA

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, confirmó anteayer que la Ciudad de Buenos Aires está en condiciones tanto “en términos sanitarios como epidemiológicos” de volver a la presencialidad en las escuelas, pero advirtió que se deben “garantizar las condiciones mínimas” para el momento de “excepcionalidad” que implica la pandemia.

En declaraciones a Radio 10, el funcionario reafirmó la importancia de la ventilación cruzada en las aulas, que requiere “una apertura de 5 o 7 centímetros”, y también de la presencialidad, ya que, dijo, "los aprendidos no se mantienen de la misma manera con una alternancia de presencialidad y de educación online".

El ministro adelantó que se están desarrollando “instancias de fortalecimiento a las trayectorias educativas” y que el Concejo Federal de Educación está “debatiendo para generar una respuesta específica a los aprendizajes heterogéneos” durante la pandemia.

Trotta adelantó que en el marco del Concejo Federal, que se reunirá en dos semanas, se abrirá “un diálogo con los especialistas" para determinar "cómo debe ser la instancia de acreditación de este ciclo lectivo”.

El ministro sostuvo que cualquier decisión en relación a las clases presenciales será “en el marco del Concejo Federal” y remarcó la importancia de que “se escuchan todas las posiciones y se llegue a un consenso”. Trotta, reveló además que "el 75% de las escuelas del país tiene hoy clases presenciales", y precisó que más de un millón de docentes y auxiliares está vacunado con una dosis contra el coronavirus.