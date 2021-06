Anuradha Gupta: El vacunador global

Trabaja para la alianza mundial para las vacunas y la inmunización, fundada por Bill y Melinda Gates - una asociación global entre el sector público y privado con sede en Ginebra. Es una líder del desarrollo global con un historial de impacto transformador. Trabajó para el Servicio de Administración de la India durante más de 30 años, en una amplia gama de puestos de liderazgo - desde la salud hasta el desarrollo urbano, la mitigación de la pobreza y la seguridad. Es apasionada por las mujeres, los adolescentes y los niños, en particular de su salud y educación.



- Actualmente existe un acalorado debate en torno a las vacunas Covid-19 y muchas personas se resisten a la idea de vacunarse. ¿Cuál es su opinión al respecto?

- Creo que las muertes, la agitación económica, la incertidumbre y la ansiedad causadas por la pandemia sólo terminarán con el acceso rápido, justo y equitativo a las vacunas Covid. El impacto real de la pandemia se revelará en los próximos años, pero los análisis actuales ya apuntan a trastornos económicos y sociales sin precedentes, retroceso en los logros del desarrollo y aumento de las desigualdades.

Sin embargo, el acceso equitativo a vacunas Covid eficaces y su despliegue exitoso pueden marcar el principio del fin de la crisis. Y esto debe ser posible gracias a la confianza de la gente en las vacunas y al refuerzo de la resistencia de la población a la información falsa y engañosa.

Sin embargo, en medio de la pandemia de Covid-19, y en la era de las redes sociales, la información sanitaria también está cada vez más politizada. La desinformación corre el riesgo de socavar la confianza del público en las vacunas contra el Covid-19. El mejor antídoto contra la desinformación es una buena información, que lleve la verdad a la gente y genere confianza en la ciencia probada de las vacunas. Por lo tanto, será esencial contar con estrategias de comunicación pública oportunas y transparentes, adaptadas a los contextos nacionales y locales.

En GAVI estamos colaborando con Facebook y otras plataformas de medios sociales para remitir a los usuarios a fuentes autorizadas de información, además de reducir la distribución de contenidos engañosos. Sin embargo, un enfoque importante de nuestra estrategia es apoyar la acción a nivel comunitario para mejorar la concienciación de la comunidad utilizando canales en los que la gente confía, como los líderes religiosos, los proveedores de salud, las organizaciones religiosas y la sociedad civil.

Los socios de GAVI están trabajando con líderes comunitarios y religiosos locales, así como con movilizadores comunitarios, para dotar a las comunidades de información verificada que ayude a disipar los rumores y estimule la demanda sostenida de servicios de vacunación.



- La velocidad con la que algunas empresas farmacéuticas han actuado para investigar, desarrollar, probar y aplicar una vacuna ha sido extraordinaria. ¿Por qué no se ha aplicado esta velocidad a otras enfermedades prepandémicas críticas?

- La necesidad es la madre de la invención. Los efectos cataclísmicos de la pandemia del Covid-19 han puesto a prueba el ingenio y el espíritu empresarial del ser humano. El nivel de esfuerzo científico dedicado a la búsqueda de vacunas contra el Covid-19 en todo el mundo no tiene precedentes. Miles de investigadores de todos los continentes han trabajado sin descanso para ayudarnos a recuperar la normalidad. Se han producido algunas colaboraciones impresionantes y rompedoras entre instituciones de investigación, organizaciones de financiación, organismos normativos y fabricantes que son altamente innovadoras.

A pesar de la increíble velocidad a la que se están desarrollando las vacunas Covid-19, es importante señalar que, desde el punto de vista normativo y de concesión de licencias, no se está comprometiendo la seguridad. La velocidad se está logrando mediante la realización de inversiones tempranas en el aumento de la capacidad de fabricación, pero no a expensas de la evaluación de la seguridad ni de los procesos posteriores a la obtención de la licencia para garantizar una sólida supervisión de la seguridad.

GAVI está apoyando estos esfuerzos utilizando su sólido historial para permitir el acceso a vacunas críticas a nivel mundial. Por ejemplo, el desarrollo acelerado de la vacuna contra el ébola fue posible gracias a un acuerdo inédito entre GAVI y el fabricante de la vacuna, que sentó un precedente para incentivar el desarrollo y la producción por la vía rápida de vacunas contra Covid-19.



- ¿Cuál es su mensaje para las mujeres que quieren participar en organizaciones e iniciativas desafiantes como GAVI?

- Animaría encarecidamente a las mujeres a creer en sí mismas y en su capacidad para lograr un impacto. Las mujeres no deben temer soñar a lo grande ni engancharse a una estrella. Incluso el techo de cristal más grueso puede romperse. Covid-19 ha vuelto a poner de manifiesto el temple de liderazgo de las mujeres y su capacidad para sopesar las implicaciones humanas de las decisiones. Desde los niveles más altos de la toma de decisiones hasta la prestación de servicios en primera línea, las mujeres están al frente de las instituciones que llevan a cabo una respuesta eficaz e inclusiva sobre el Covid-19.

Hay pruebas abrumadoras de que las mujeres hacen que las organizaciones tengan más éxito y de que los políticos que no consultan a las mujeres o no las incluyen en la toma de decisiones son simplemente menos efectivos - y pueden incluso hacer daño.

La igualdad de género en GAVI ha sido un factor clave de éxito. Esto se debe a un enfoque firme en lo que yo llamo las 6 palabras de la igualdad de género: contratación, remuneración, reconocimiento y recompensas, respeto, información y refuerzo.

Ahora tenemos paridad de género en todos los niveles de la carrera, incluidos los puestos de liderazgo más altos. Invertimos en una cultura que respeta a las mujeres y les ofrece oportunidades de participación y crecimiento en igualdad de condiciones. GAVI ha recibido la certificación de igualdad salarial por tercer año consecutivo, algo de lo que estamos muy orgullosos.

A pesar de que nos encontramos entre las primeras organizaciones en materia de igualdad de género, como se observa en la publicación Global Health 50/50 (Salud Global), seguimos presionando para conseguir mayores mejoras. Estamos muy ilusionados con nuestra próxima fase de trabajo, que abarcará la diversidad racial y la inclusión.

(*) Este artículo fue publicado originalmente en UN Today.