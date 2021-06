Un plan para llegar a las elecciones legislativas

omo Cortez, el presidente Alberto Fernández quemó las naves. Entre la indecisión de ir en una u otra dirección, escuchar a su ministro Martín Guzmán, prometer acuerdos con el FMI, los viajes europeos en busca de apoyos, los encuentros en el Vaticano o los mensajes llevados a Washington DC, finalmente se impusieron las urgencias electorales y alumbró un plan económico para llegar a los comicios de noviembre. Una expresión de la que había descreído y que su gobierno trató de evitar hasta hace unos días. “Francamente, no creo en los planes económicos”, había dicho el año pasado ante el diario británico Financial Times en un extenso reportaje. Hasta que Cecilia Todesca, la vicejefe de Gabinete, aseguró en declaraciones radiales que “nuestro plan económico siempre fue el mismo… No es que no tenemos plan, es que no les gusta y eso es otra cosa”.

La aclaración de la funcionaria, que habla en pocas oportunidades, llega tras dos traspiés del Gobierno con diferencia de pocas horas. El primero fue un comunicado del Tesoro norteamericano que pidió un plan y el segundo un cable de la agencia Bloomberg que dijo el acuerdo con el FMI se posterga hasta el 2022. Según el comunicado, en lenguaje diplomático, el subsecretario del Tesoro de EE UU, Wally Adeyemo, habló con el ministro Martín Guzmán, sobre las discusiones del FMI y el Club de París, y dijo que EE UU apoyaría “un sólido marco de política económica para Argentina que proporcione una visión para el crecimiento del empleo en el sector privado”. Adeyemo es el número dos de Janet Yellen, la jefa del Departamento del Tesoro y expresa la opinión del gobierno de Joe Biden.

La agencia de noticias (a su vez), citando fuentes del FMI, dijo que el organismo internacional “estima en privado que un acuerdo que permita a Argentina reprogramar los pagos de U$S 45.000 millones que debe a la entidad se retrase hasta 2022, ya que el presidente Alberto Fernández tiene pocos incentivos para acordar pronto las bases de un nuevo programa”. En definitiva, los “incentivos” se encaminan a que este año no habrá acuerdo posible con el FMI y en los meses siguientes el plan económico funcione en clave electoral, con la mira en las legislativas de noviembre próximo. De esta manera, el ajuste fiscal y las negociaciones se postergan, con los acreedores manteniendo sus condiciones: desde Washington y los países europeos bajó un mensaje similar, “toda refinanciación de deudas debe pasar primero por un acuerdo con el FMI”. Este fin de semana, el embajador de Japón, Takahiro Nakamae, insistió con la condición. Japón es el segundo acreedor de la Argentina en el Club de París. Alemania es el primero.

En apariencia, la presión sobre la Argentina para llegar a un acuerdo habría disminuido, ya que es probable que el gobierno de Alberto F. tenga reservas suficientes para cubrir el vencimiento de fines de año con el FMI por U$S 4.580 millones. El país recibirá en agosto alrededor de U$S 4.400 millones por los DEG (Derechos Especiales de Giro), la moneda del FMI, como parte de la distribución global que hará el organismo a todos sus países miembros para combatir el impacto de la pandemia.

Las arcas del Banco Central también se vieron favorecidas por un ingreso mayor divisas al esperado debido al precio de la soja. De todas maneras, el escenario no es tan claro. La Argentina no hizo el pago por U$S 2.400 millones al Club de París que venció a fines de mayo, quedando un período de gracia de 60 días antes se declare el default de la deuda. Aunque este no es el único contratiempo. En junio, comenzaron a cambiar las condiciones financieras: los precios de los commodities agrarios se desplomaron y el dólar se apreció en el mundo. El precio de la soja cayó U$S 45 la tonelada hasta los U$S 487 para julio.

El dólar, a su vez, tomó impulso luego que la FED (Reserva Federal de EE UU) anunciara que prevé aumentos de la tasa de interés en el 2023 para contener las presiones inflacionarias. Una mayor fortaleza del dólar lleva a una devaluación del resto de las monedas de la región, incluido el peso argentino. En definitiva, este combo de baja de los precios agrícolas con un dólar más fuerte, debilita la acumulación de reservas del Banco Central, ya afectada por los problemas locales de la crisis y la brecha cambiaria. Esto último, sin mencionar el impacto que habría sobre el nivel de actividad económica.

Precisamente, otros informes privados están confirmando que el nivel de actividad se ha desacelerado en el segundo trimestre (abril/junio). “El envión del primer trimestre del año tuvo un importante freno en el nivel de actividad del segundo y la inflación aparece como un factor que conspirará contra un rebote mayor durante el resto del año” dice un informe de Analytica, que resalta que “el freno al PBI llegó antes que las restricciones”. Ecolatina a su vez sostiene que a la Argentina le llevará más tiempo que a la mayor parte del mundo recuperarse luego de la pandemia. La magnitud y profundidad de la crisis actual es uno de los debates de los especialistas. Jorge Vasconcelos, del IERAL, se pregunta en una reunión con el ex ministro Remes Lenicov, si se trata de “¿Una crisis tan prolongada como la del 2001/02?”. Muestra que la caída fue más profunda en el 2020 y que tras el rebote de este año, la economía deberá crecer al 3,8% anual hasta el 2027para no ser más prolongada que la crisis de la convertibilidad.

¿Es posible una recuperación de esa magnitud en los próximos años? No existe mucho optimismo ya que el país está estancado o en recesión hace más de una década, con dos pequeñas recuperaciones en el 2011 y el 2017.