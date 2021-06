El 68% de los participantes cree que la inflación anual superará el 50%

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio web www.diariodemocracia.com, consideró que la inflación superará el 50% en los próximos doce meses.

En efecto, ante la pregunta: “¿Cree que la inflación anual superará el 50%?”, el 68 por ciento de los votantes respondió que “sí”, mientras que el 32 por ciento restante contestó que “no”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 95 lectores.

La economía argentina está "destruida" y la tasa de inversión está "por el piso", por lo que es necesario tener un buen diagnóstico, en un contexto en el que la inflación se ubicará por encima del 40 por ciento, consideraron ayer varios economistas consultados.

"A partir de la cuestión fiscal e impositiva, se tiene que estructurar el conjunto de soluciones de la Argentina", evaluó el exdirector ejecutivo de Argentina en BID Federico Poli.

En diálogo con el programa Aire de Campo que conduce Joaquín Pinasco por radio Rivadavia, afirmó que se debe tener "un buen diagnóstico", que sea "preciso".

"Ese diagnóstico no está", analizó y afirmó que "no es que se toman cinco medidas y por arte de magia los problemas se empiezan a resolver de un día para el otro".

"Hay una economía destruida con una tasa de inversión por el piso. Nunca estuvo tan baja. Tiene inversión neta negativa", alertó.

De ese modo, remarcó que tiene que haber una "dirigencia con claridad conceptual".

"Somos una máquina de generar pobreza y seguimos haciendo políticas erradas", apuntó.

Con relación a la deuda, pronosticó que se van a demorar las negociaciones porque no se va a llegar a un acuerdo "antes de las elecciones, lo cual es un error gravísimo".

"Cuando se ve cómo actúa el Gobierno, es una gran confusión todo", resaltó y puntualizó: "La que tiene que definir que la Argentina tiene que hacer todo para recuperar su proceso inversor y recuperación de empleo genuino y exportador es la política".

Por su parte, el economista Gustavo Lazzari pronosticó que la inflación este año estará "claramente arriba del 40 por ciento", al desestimar la meta del 29% pautada en el Presupuesto 2021.

De acuerdo con su criterio, la aceleración de precios "no es culpa del sector privado", sino que "tiene causantes y motivos".

"La tienen que bajar a la fuerza, pulverizando el gasto público en su derroche", manifestó y remarcó que el Gobierno tomó "el camino equivocado".

Además, Lazzari argumentó que la inflación "no es culpa ni de los comerciantes ni del campo" y señaló que constituye un "impuesto".

Es que según subrayó, "hay que generar empleo en el sector privado para poder tener un Estado vigoroso, importante", pero "no por grande, sino por eficiente".

"La Argentina no tiene respeto a la creación de riqueza. Nos estamos considerando un país pobre", criticó en declaraciones radiales.

Sondeo nacional

Las expectativas de inflación esperada para los próximos doce meses superan el 50%, muy por encima de la proyectada por el Gobierno del 29%, según la medición realizada por la Universidad Di Tella.

Además, se espera un promedio de 47,9% de inflación anual, lo cual representa un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto de marzo.

La Encuesta de Expectativas de Inflación que elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de esa universidad registra que las expectativas en el interior del país llegan al 50,64 %, al 46,3% en la Ciudad de Buenos Aires y al y 46,8% en el Gran Buenos Aires.

Los resultados de la encuesta superan las proyecciones del último Relevamiento de Expectativas de Mercado, que realiza el Banco Central, que estimó que la inflación minorista para diciembre de 2021 se ubicará en 46%.

El trabajo del CIF señala que los últimos cuatro meses el promedio de la inflación esperada fue del 45,9% y en abril del año anterior se ubicaba en un promedio del 35,4%.

Según el informe, la inflación esperada en los hogares con menores ingresos se mantiene con un promedio del 49,89 % en abril, apenas 0,03 puntos porcentuales más que en marzo.