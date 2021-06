Mathieu Jaton: De Nueva Orleans a Montreux

El Día Internacional del Jazz ha sido creado y reconocido por la UNESCO para unir a los pueblos del mundo. Los fundamentos de esta celebración son, entre otros, que rompe las barreras y crea oportunidades para el entendimiento mutuo y para la tolerancia, que es una forma de libertad de expresión que simboliza la unidad y la paz, y que reduce las tensiones entre individuos, grupos y comunidades, haciendo así que la sociedad sea más inclusiva. ¿Qué significa realmente?

El jazz tiene componentes y particularidades que lo diferencian de otros estilos musicales. Según Jaton, "es la música que mejor simboliza la libertad. Es más que un género musical, es casi como un estado de ánimo: el impulso de estar en el momento, la capacidad de improvisar, la creatividad fuera de lo común, la apertura a otras culturas y géneros". Y añade: "El jazz no debe imponer ninguna barrera, debe ser completamente libre o dejará de ser jazz".

El jazz lleva haciendo historia desde principios del siglo XIX, muchos años en permanente evolución, muchos años conquistando a diferentes públicos con diferentes calendarios. "El jazz nunca ha sido estático, ha evolucionado de muchas maneras diferentes y ha influido en casi todos los géneros musicales", señala Jaton, celebrando que los jóvenes músicos de todo el mundo sigan impulsandolo hacia nuevas dimensiones hoy en día y destacando -por ejemplo- la nueva escena londinense que está mezclando géneros y devolviendo los elementos de diversión al jazz.

Sobre la generación joven

Han surgido algunos nombres pioneros que han conseguido superar la barrera de los menores de 30 años. El director del Festival de Montreux comenta que "el jazz tiene algo para todo el mundo, pero depende de tus gustos y de la música que escuches". Músicos como Robert Glasper, Terrace Martin o Christian Scott, que experimentan entre el jazz, el hip-hop, el R&B y la electrónica, pueden ser un gran punto de entrada".

Quizá suene a fantasía intergaláctica imaginar a los adolescentes de hoy escuchando Porgy & Bess en vinilo. Y aquí es donde Jaton está de acuerdo: "Estoy convencido de que se puede hacer más para que la música de jazz sea más accesible para el público joven. Creo que los que mejor lo hacen hoy son los raperos como Kendrick Lamar, por ejemplo. En los años sesenta, la gente descubría el blues escuchando música rock. Creo que hoy los jóvenes pueden adentrarse en el jazz indagando en los ‘samples’ y referencias de las canciones de hip-hop".

Una ensalada de frutas

Es difícil imaginar la transición que se ha producido en el Festival de Jazz de Montreux desde el jazz puro de Ella Fitzgerald hasta una variación de estilos musicales como Rag-N'-Bone Man, que no tienen nada que ver entre sí. Sin embargo, Jaton comenta que "si mezcláramos a los dos artistas, sería brillante".

El Festival de Jazz de Montreux acoge hoy en día todos los géneros musicales, con el espíritu del jazz todavía en el corazón de su ADN. Todas las noches hay ‘jam sessions’ hasta las 4 de la madrugada y un club enteramente dedicado al jazz, el soul y el blues. Como reafirma Jaton, "el Festival ha evolucionado, pero siempre se ha tratado de crear encuentros especiales entre diferentes generaciones y géneros musicales".

Naciones Unidas del Jazz

A la hora de relacionar el Festival con las Naciones Unidas, Mathieu Jaton explica que el vínculo más fuerte existe a través de la UNESCO, desde 2013, y que se gestionó a través de Claude Nobs, fundador del Festival. Nobs se comprometió desde el principio del Festival a grabar todas las actuaciones con las tecnologías audiovisuales más avanzadas y, por ello, empezó a experimentar con la alta definición ya en 1991. Convenció a muchos artistas, como Marvin Gaye, para que grabaran su primera y única actuación en Montreux, y gracias a ello, señala Jaton, "los archivos audiovisuales de Claude fueron inscritos en el registro internacional de la Memoria del Mundo de la UNESCO".

A propósito de las Naciones Unidas, otro vínculo es el de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que la dirección del Festival suscribe plenamente: los 17. "A nuestro nivel, nos esforzamos por poner en marcha medidas que pretenden reducir al máximo nuestro impacto medioambiental, por ejemplo, instalando estaciones de eliminación de residuos en el recinto, introduciendo vasos reutilizables para los ‘PET’, limpiando el lago durante y después del evento, o concientizando al público mediante carteles", señala Jaton. "Tenemos una política de salarios justos y apoyamos la educación y formación de nuestros empleados", añade.

El sonido de Covid

Descubrimos a una artista invitada no tan bienvenida en el Festival. La ‘señora Pandemia’, responsable de la suspensión de toda la edición de 2020, pero que ayudó al equipo a reformularse iniciando una asociación con Qello Concert by Stingray, para transmitir 50 conciertos históricos del Festival de Jazz de Montreux en su plataforma. Jaton comenta: "Esta operación tuvo tanto éxito que firmamos un acuerdo de colaboración con ellos no sólo para el periodo del festival, sino también para proyectos a lo largo del año. Decidimos proponer un Festival virtual de 16 días, el 54º Verano de la Música. Esto nos permitió estar en contacto con nuestro público y ofrecer contenidos exclusivos".

Finalmente, la última pregunta se centró en el impacto más allá de la parte empresarial, y en los factores que le permiten sentir que ha mejorado como líder de esta organización. A lo que Jaton respondió: "Estamos en un negocio en el que las mediciones se hacen más con criterios cualitativos que cuantitativos. Lo que más importa al final es la satisfacción de los artistas, el público, nuestros socios y nuestros equipos. Así es como puedo juzgar realmente el éxito de una edición. Todos estos factores son más importantes que las cifras. El Festival intenta reinventarse constantemente, ya sea a través de sus infraestructuras, de su oferta o de los avances tecnológicos. Ser capaz de llevar a cabo nuevos proyectos, desarrollar la marca y la experiencia in situ, manteniendo intacto el ADN del Festival, es también una marca de éxito para mí".

(*) Este artículo fue publicado originalmente en UN Today.