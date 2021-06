A tres meses de los comicios, ya emergen tensiones por la definición de candidaturas

La confirmación de la postergación de las elecciones primarias para el 12 de septiembre reactivó las internas dentro del oficialismo, pero también en la oposición y en ambos espacios ya comenzaron las discusiones para dirimir las candidaturas. La campaña tendrá dos ejes bien definidos: la gestión de la pandemia, con la bandera de la vacunación, y también la crisis socioeconómica que afecta al país con niveles dramáticos de pobreza e indigencia.

La ley electoral sancionada por el Congreso el último miércoles fue el corolario de un acuerdo político que se salió de la grieta que, una vez más, mostró su peor cara el jueves por la tarde cuando el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, expuso su informe de gestión en el Senado donde se cruzó fuerte con los legisladores de Juntos por el Cambio.

Con el calendario electoral en marcha, las principales fuerzas políticas comenzaron los debates internos. Por afuera, también se espera la participación de una representación del “peronismo republicano”, como gustaban decir en el macrismo. La reaparición del ex ministro Florencio Randazzo, con cuestionamientos al aumento salarial del 40% que dio el Parlamento a sus legisladores en medio de un escenario de “70% de pobreza infantil en el Conurbano”, como una de las postales de la emergencia social que hoy aqueja a los principales conglomerados urbanos, podría decantar en un nuevo armado opositor con base en la Provincia.

Aún no definió si “jugará” en las elecciones, pero ya comenzaron a verse afiches con su nombre y toda la parafernalia electoral que rodea a un potencial candidato. En 2017 había protagonizado su última postulación, a senador nacional por la Provincia, cuando Alberto Fernández era su jefe de campaña. En aquella lista también estaba la dirigente Florencia Casamiquela, que hasta comienzos de año colaboraba con la secretaría de Legal y Técnica, en Casa Rosada, pero luego rompió con el oficialismo. Quiere ser candidata en Florencio Varela y en el randazzismo aspiran a sumarla nuevamente a ese espacio.

Varios candidatos

En el Frente de Todos hay varios candidatos a encabezar la lista del territorio donde habitualmente se libra “la madre de todas las batallas” y la aparición de Daniel Scioli como posible candidato alteró el panorama.

Uno de los principales desafíos que hoy afronta el oficialismo es que, más allá del debate por las postulaciones, pueda lograr contener las tensiones internas de la denominada “coalición variopinta” que tiene a Fernández y Cristina Kirchner como máximos soportes. Pero siempre se asoman fisuras, como el zigzagueo por la organización de la Copa América en Argentina que finalmente no llegó a buen puerto y fue comunicada sorpresivamente hace una semana. Finalmente primó la postura “sanitarista” de Axel Kicillof.

El mandatario bonaerense, asimismo, visitó a Martín Guzmán en su despacho, en una nueva postal de “distensión” luego del conflicto del ministro de Economía con el ala kirchnerista de la coalición por su frustrado intento de desplazar al subsecretario de Energía, Federico Basualdo. Pero no solo el encuentro buscó un efecto simbólico sino acordar la cesión de mayores recursos para mejorar la infraestructura bonaerense. Y dar cuenta del planteo que hace el kirchnerismo para que haya un mayor impulso a la economía real, esto es, “poner plata en el bolsillo de la gente”, como definió una calificada fuente provincial consultada.

Pese a las dificultades devenidas de las restricciones por la pandemia, en un sector del oficialismo no se resignan al planteo “de tranquilizar la economía”, esto es, estabilizar las variables macroeconómicas para luego crecer, como plantea Guzmán, y piden que el Estado impulse la demanda para llegar mejor posicionados a los comicios. “Axel también va mucho a Olivos. No solo hay que quedarse con esa foto. Es lógica la preocupación por el tema precios y en cómo se reactiva la economía interna. Si no se consume, no se produce”, completó la fuente consultada.

Diferencias

Esas diferencias de tono también se vieron en el citado aumento a los legisladores: rubricado con una foto de Cristina Kirchner y Sergio Massa, no solo supera el porcentaje del 35% que acordó Nación con los gremios estatales sino que se pagará entre julio y octubre próximo cuando la Casa Rosada terminará de ajustar su propio convenio recién en febrero de 2022.

Mientras, y en silencio, siguen subiendo los números de los inscriptos al Potenciar Trabajo que administra Desarrollo Social. Según se pudo averiguar, el megaplan social hoy cuenta con unos 920 mil beneficiarios que cobran el salario mínimo (unos $12 mil) pero pueden complementarlo con trabajos autónomos en otras cooperativas. “En unas semanas llegaremos al millón”, se ilusionan en el histórico edificio que lleva el rostro de Evita en una de sus fachadas.

Pese a las demoras en las llegadas de las dosis para enfrentar el Covid, que para la oposición fue uno de los motivos del promedio de 500 decesos diarios a causa de la enfermedad de las últimas semanas, en Casa Rosada apuestan al efecto positivo que podría tener la aceleración del proceso de vacunación, con más de 320 mil aplicaciones diarias y la puesta en marcha de la producción local de la Sputnik V. Y también en la etapa proselitista apelarán, como hizo Cambiemos, a la “herencia recibida”, en este caso, materializada en la figura de Mauricio Macri.

El ex presidente tiene un núcleo duro de seguidores, pero también una alta imagen negativa de acuerdo con los sondeos de opinión. Y, en estos momentos, es un faro de consulta en la interna que se viene desarrollando cada vez con más ruido en Juntos por el Cambio. En las últimas horas tanto Patricia Bullrich como el intendente Jorge Macri salieron a cruzar a María Eugenia Vidal por su aparente intento de desembarcar como candidata en capital donde, a priori, buscaría competir en una interna con la titular del PRO.

Estrategia

En privado, el ex jefe de Estado no comparte la estrategia de la ex gobernadora y prefería que, de ser candidata, se postule por la Provincia. “Está desperfilada María Eugenia, en un gris que hace que no tenga definiciones firmes”, disparó un colaborador del ex jefe de gobierno porteño. En verdad, las críticas del entorno de Macri tienen como ulterior destino a Horacio Rodríguez Larreta: el alcalde porteño también impulsa la candidatura de su vicejefe, Diego Santilli, en territorio bonaerense. Una suerte de “cabecera de playa” que iría contra los intereses de los dirigentes hoy con territorio y obligaciones de gobierno, como el propio intendente de Vicente López o el de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que venían resistiendo que un “laboratorio porteño” terminé diseñando el mapa electoral que impactará en la vida de los bonaerenses.

En el fondo, lo que hace crujir al armado opositor es la “conducción horizontal” actual que contrasta con el liderazgo que supo mostrar Mauricio Macri cuando se sentaba en el sillón de Rivadavia, el mismo que hoy reivindican sus seguidores al contrastarlo con la forma en que lleva adelante su mandato Alberto Fernández, que gobierna bajo la sombra de su poderosa vicepresidenta.