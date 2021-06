La economía, de a poco, se mete en la agenda de campaña del Gobierno

“En un momento en el que la economía y la inflación apremian a los argentinos, no dejo de atender ese problema en el que trabajamos todos los días”, se sinceró el presidente Alberto Fernández al encabezar un acto de entrega de viviendas en el partido bonaerense de San Martín, en el que hizo un repaso de las “promesas de campaña” cumplidas, como la entrega gratuita de medicamentos a afiliados del PAMI y las acotadas subas tarifarias, y en el que por un momento dejó de lado la cuestión sanitaria y se involucró en un tema urticante para su administración como lo es la respuesta oficial a la crisis económica agravada por la pandemia. Tras la aparición de algunas encuestas que dan muestra de cierto malhumor social en el Conurbano bonaerense, principal bastión electoral del Frente de Todos, por la caí- da del poder adquisitivo a consecuencia del salto inflacionario de los últimos seis meses, en el Ejecutivo ahora analizan otorgar beneficios extras a los ya anunciados (ampliación de la Tarjeta Alimentar para familias con menores de hasta 14 años, por ejemplo).

Es que desde hace meses se hacen escuchar reclamos de algunos sectores de la coalición oficialista, a viva voz en el caso del director del Banco Nación, Claudio Lozano, o por lo bajo por parte de dirigentes kirchneristas, que piden medidas que van desde la implementación de una renta universal o la restitución de programas exitosos del 2020 como lo fueron el ATP o el IFE.

Ahora desde Casa Rosada admiten que “se encuentra en análisis” el pago de un beneficio similar al IFE, que llevaría otro nombre y sería más acotado; en lugar de 9 millones de beneficiarios ahora podría alcanzar a sólo 4 millones. Ayer dio una pista sobre esta iniciativa el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que aseguró que “no está descartado” disponer pagos extraordinarios para mitigar la caí- da en los ingresos de muchas familias a causa de las restricciones devenidas de la segunda ola de Covid. Debido al crecimiento en la recaudación de los últimos meses, favorecida por una mayor liquidación de la cosecha del campo por los precios récord de los granos, en el oficialismo reconocen que hoy “hay una mejora fiscal evidente” que podría destrabar la rigidez que viene exponiendo el Palacio de Hacienda en pos de cuidar las cuentas públicas “Sabemos que igual una ayuda de este tipo no alcanza en esta situación”, indicó, a su turno, un funcionario, consciente del crecimiento de la pobreza.

La inflación del 13 por ciento registrada en el primer trimestre del año pulverizó la pauta salarial que había propuesto el Ejecutivo para desalentar la puja distributiva y, de esta forma, desalentar las expectativas inflacionarias en 2021. Sobre este complejo panorama se mueve el oficialismo que, hasta la realización de las elecciones primarias del 12 de septiembre, intentará instrumentar más medidas que contribuyan a una reactivación de la “economía real”.

Ayer el presidente Fernández destacó que desde su asunción la política tarifaria no contribuyó al deterioro del bolsillo de la gente tal como había ocurrido durante el macrismo. “Tendríamos que haber aumentado 180 por ciento en el servicio de electricidad y más de 160 por ciento de gas; y ese 160 por ciento de gas se convirtió en 6 por ciento y ese 180 por ciento de electricidad se convirtió en 9 por ciento, y lo hicimos porque sabemos que los argentinos han hecho un enorme esfuerzo”, resumió al recordar los esquemas tarifarios que le había legado la anterior administración. Sí sorprendió que el jefe de Estado haya incluido en su discurso una cuestión que hoy le es esquiva al oficialismo, como la recuperación económica que había prometido en la campaña proselitista de 2019. Ayer por la tarde colaboradores del primer mandatario, no obstante, destacaban que sí había puntualizado algunas promesas de campañas concretadas, como los medicamentos gratuitos para jubilados, la sanción de la despenalización del aborto o la cuestión tarifaria.

Casi a la misma hora, en un almuerzo organizado en el gremio de Sanidad, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, escuchó la preocupación de varios jefes sindicales por los aumentos de precios en los alimentos y, en este sentido, le pidieron incluir en el Consejo Económico y Social una mesa “con los formadores de precios” a fin de desalentar nuevos ajustes en los valores de la canasta básica.

“Hace 6 meses crecen las variables macro pero esa riqueza se la quedan algunos. Por eso se decidió suspender las exportaciones de carne y seguiremos batallando con algunos sectores concentrados que se aprovechan”, concluyó un colaborador del jefe de estado consultado, en lo que pareciera un adelanto de otro eje de la campaña electoral que se viene: la puja contra los “formadores de precios que se quedan” con la renta de los argentinos, a los que no se individualizan.