El Gobierno ya hace flamear la bandera de la vacunación Covid-19 en clave electoral

Frente al cansancio social y una crisis socioeconómica que por ahora no muestra un sendero de recuperación, el Gobierno está obligado a disponer “cierres intermitentes” para hacer frente a la segunda ola de Covid, mientras en junio buscará acelerar el proceso de vacunación no solo para mejorar la situación epidemiológica del país. Es que, ante un escenario de bolsillos flacos, la bandera de la vacunación y la protección frente a una enfermedad que este año ha expuesto su cara más virulenta será una herramienta clave en la campaña electoral que se viene.

Después de transitar la peor semana de la pandemia con récords de contagios y muertes diarios, el Gobierno mañana dispondrá un relajamiento del confinamiento estricto con las restricciones que autoriza el semáforo epidemiológico para las zonas de alarma sanitaria. La capital, con todo, incumplirá este protocolo y desde el lunes volverá con las clases presenciales en el nivel inicial, primario y un esquema acotado en el secundario.

En Casa Rosada no esperan que haya una ley marco que le permita cerrar escuelas en las zonas críticas, antes de la próxima renovación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), prevista para el 12 de junio. Por ello deberá el presidente Alberto Fernández seguir pagando el costo político de definiciones antipáticas, como disponer de un cierre estricto que, vale aclarar, en esta ocasión no obtuvo los mismos resultados de la temprana cuarentena de 2020; sólo redujo un 24% los pasajeros del transporte público en los “tres días hábiles” de esta semana.

Crisis que pone límites

Negocios no esenciales abiertos en ciudades de alarma sanitaria, como La Plata, capital o el Conurbano, expusieron hasta qué punto la crisis pone límites a la estrategia oficial. Los demandados controles jurisdiccionales se sintieron en los retenes de los accesos a las ciudades y en la custodia de la veda nocturna.

Es en este contexto que el Gobierno avanza en la campaña de vacunación y afianza una estrategia que, de acá en más, se volverá su principal arma de comunicación en tiempos de pandemia. En las últimas horas informó que entre el 24 y el 29 de mayo giró a las provincias un total de 2.684.660 dosis de AstraZeneca y Sputnik V. También se han difundido postales en Cuba de las emisarias del Presidente, la ministra Carla Vizzotti (Salud) y la asesora Cecilia Nicolini, que viajaron para conocer los avances de las vacunas Abdala y Soberana 2, dos de los cuatro proyectos que desarrolla ese país. Hoy se podría anunciar la próxima manufactura en la Argentina de “la primera vacuna latinoamericana”, según una consigna oficial que también constituye un guiño hacia adentro del Frente de Todos, y hacia el kirchnerismo en particular. Como todo tiene que ver con todo, esta semana también se conoció que la Argentina retiró una denuncia por violaciones a los DDHH contra Venezuela en los tribunales de La Haya.

Con todo, para la Casa Rosada el mes de junio significará una “bisagra” en la lucha contra la pandemia y esperan que al finalizar el mes se comiencen a ver los efectos positivos del avance de la inmunización. Hay una decisión de lograr una mayor cobertura garantizando una sola aplicación de la medicación preventiva contra el coronavirus.

Aristas que generan ruido

Pero, más allá del uso electoral que pueda darle al tema el oficialismo, aún quedan aristas que generan ruido con la oposición. Los motivos del desacuerdo del Gobierno con Pfizer que intentó develar la denuncia de Patricia Bullrich, que pasó de señalar supuestos retornos a una exigencia oficial para garantizar la participación de una firma local “amiga”, motivó la reacción del Ejecutivo. Ni las explicaciones que días atrás esbozaron Fernández o el reaparecido Ginés González García parecen convencer a especialistas que dan cuenta que el laboratorio norteamericano logró pautar con la mayoría de los países vecinos el suministro del codiciado producto.

Justamente, la ley de 2020 que autorizó al Gobierno a negociar con laboratorios y según la explicación oficial sería la traba para acordar con la firma norteamericana, posibilita la intervención de la Auditoría General de la Nación. Este órgano de contralor, con mayoría de la oposición, advirtió que el país recibió solo el 25 por ciento de las vacunas con contratos que suman 380 millones de dólares. También indagó en las causas que llevaron a Salud a reducir la adquisición del fondo Covax –de Naciones Unidas- que había previsto unas 14 millones de unidades para nuestro país.

Inmunización en Misiones

Esta semana generó suspicacias la aceleración en el plan de inmunización que lleva adelante la provincia de Misiones, donde había una gran cantidad de dosis sin aplicar, por las cercanías de las elecciones distritales, previstas para el 2 de junio. La iniciativa arrojó interrogantes sobre la utilización que hacen las jurisdicciones de las aplicaciones derivadas por Salud. Al cierre de esta edición el Monitor de Vacunación contabilizaba que de un total de 14.538.70 dosis distribuidas sólo se habían aplicado 9.208.883. Para más de un dirigente del oficialismo consultado no deja de resultar extraño ese diferencial que, vale decir, se observa desde la creación del indicador días después del escándalo del vacunatorio VIP.

Mientras, el Gobierno lleva adelante lo que para economistas cercanos y no tanto, se considera un ajuste fiscal, que contribuya al ordenamiento de las cuentas macro, uno de los sempiternos pedidos del FMI para conceder un entendimiento. En esta línea, esta semana el Ejecutivo firmó la paritaria para el casi millón de estatales nacionales que prevé una suba del 35% en seis cuotas, las dos últimas pagaderas en 2022. Para el ex viceministro de Economía de la gestión de Axel Kicillof, Emanuel Álvarez Agis, el Gobierno no logró establecer un “típico programa anti-inflacionario“, lo que desencadenó el fracaso de los acuerdos de precios y salarios de comienzos de año. Pero fue tajante sobre la postal que hoy refleja la actividad: “No hay plata, la economía argentina está toda rota y la gente se está cagando de hambre”, enfatizó en declaraciones radiales.

En una comunicación alternativa que brindó el Presidente, se refirió a que el país registra una “inflación autoconstruida”, por quienes “aumentan por las dudas”. Es en esta idea de un “país Punk” que describió en esta relajada charla, donde los actores de la economía actuarían solo con base el presente para asegurarse una ganancia inmediata, donde esquivó la autocrítica por el manejo de la economía.

Una funcionaria de Economía como Mercedes D’Alessandro, directoral nacional de Economía, Igualdad y Género, sostuvo en las últimas horas que “visibilizar la pobreza menstrual es un problema importante y que estamos trabajando para ello”. El avance en las políticas de género también será parte del relato oficialista de cara a la campaña electoral.

Internas

En tanto, la oposición también intenta dirimir sus propias internas. Algunos dirigentes de Juntos por el Cambio cuestionaron la verborragia y los devaneos de Patricia Bullrich por el affaire Pfizer, que denotan una tensión subterránea que aflora con más fuerza. La mayoría de los referentes esperan la decisión de María Eugenia Vidal, que quiere postularse como candidata a diputada por la Capital Federal, un distrito más amistoso que el bonaerense, frente a la resistencia de los “halcones” de la coalición opositora. Si se mudara al distrito autónomo, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, podría jugar en Provincia en las PASO del 12 de septiembre, una alternativa que no simpatiza a los intendentes PRO reunidos en torno al grupo Dorrego.