Martin Baron: Cómo fue dirigir The Washington Post durante una década turbulenta

Uno de los principios del Día Internacional de la Libertad de Prensa se basa en la independencia de los medios de comunicación. Un medio de comunicación tendría conflictos internos si un periodista quiere publicar un reportaje que va en contra de uno de sus principales anunciantes. ¿Cuál es su opinión al respecto?

- Llevo 45 años trabajando en los medios de comunicación. Afortunadamente, he trabajado para empresas de comunicación en las que los anunciantes no tienen absolutamente ninguna influencia sobre el periodismo. Nunca nada de lo que he hecho ha sido influenciado por un anunciante, y tampoco conozco a ningún colega mío que haya sido influenciado por un anunciante. Las empresas de medios de comunicación para las que trabajé entendieron bien que su éxito depende en última instancia de su credibilidad, y su credibilidad depende de su integridad, y su integridad surge de su independencia.

- Las redes sociales han encendido el micrófono de miles de periodistas que estaban apagados en pequeños medios de comunicación en sus pueblos, amplificando sus voces pero también rompiendo las fronteras geográficas. ¿Las redes sociales vinieron a satisfacer una necesidad preexistente de comunicación en el periodismo?

- Las redes sociales han permitido a los periodistas hablar directamente con el público sin pasar por los intermediarios habituales, los editores de sus propias instituciones. Mi opinión es que los periodistas de un lugar como The Washington Post siempre son vistos como representantes de sus instituciones, y de hecho, siempre son representantes de sus instituciones. Se espera que periodistas como los del Washington Post se atengan a una serie de normas cuando publican en prensa o en nuestro sitio.

Las redes sociales han dado una gran plataforma a los periodistas. Gracias a los retweets, una publicación en las redes sociales puede llegar a cientos de miles de personas en un instante. Eso facilita potencialmente la rápida propagación de la desinformación. Por lo tanto, los verdaderos profesionales del periodismo tienen una carga importante en su actividad en las redes sociales: asegurarse de que son precisos, justos, honorables y cumplen con todas las normas institucionales habituales.

- El volumen de noticias falsas que ha circulado por el mundo en los últimos años ha hecho que los lectores desconfíen de la mayor parte de la información que reciben. ¿Este nivel de duda en el lector construye o destruye el papel del periodismo?

- Este es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos. No es sólo un reto para el periodismo, por cierto; es un reto para la sociedad, especialmente para las sociedades democráticas. Para que la democracia funcione, debemos partir de un conjunto común de hechos. Podemos, y debemos, discrepar sobre las políticas, pero necesitamos un conjunto de hechos compartidos como base para esos debates. Si no hay un conjunto compartido de hechos, entonces la gente sólo cree lo que es bueno para su tribu política, o se vuelve cínica y cree que la gente miente sin parar por razones egoístas, o se vuelve nihilista y cree que nadie puede saber realmente lo que es verdadero o falso y rechaza la idea de que merezca la pena averiguarlo.

Hagamos el trabajo necesario para reunir los hechos. Pongámoslo en contexto para llegar a la verdad.

- ¿Cómo consiguió establecer -o adaptar- la línea editorial de The Washington Post durante un periodo electoral que ha sido (y sigue siendo) tan divisivo en la sociedad estadounidense?

- El primer principio de The Washington Post es "decir la verdad lo más cerca posible de la verdad". Eso significa que llegar a la verdad es un proceso. Es difícil, pero también significa que creemos que existe la verdad. Hay hechos. No son sólo una cuestión de opinión o de quién tiene el poder o quién controla el megáfono más grande. Así que esa es nuestra brújula: Hagamos el trabajo necesario para reunir los hechos. Pongámoslo en contexto para llegar a la verdad. Y luego digamos a la gente lo que hemos aprendido.

- ¿Considera que los medios digitales logran el mismo nivel de reflexión en el lector que los medios impresos?

- No creo que sea importante si se lee en una publicación impresa o en un dispositivo digital. Lo que importa es lo que se lee y cómo se lee. Es posible hacer una lectura profunda en ambos tipos de medios, y es posible obtener buena o mala información en ambos. Por supuesto, hay mucha más mala información en el universo digital, es más fácil acceder a ella y se puede difundir más rápido y más lejos.

- Te quedan cinco minutos de vida, ¿qué noticia te gustaría anunciar al mundo?

- "Me quedan cinco minutos de vida".

(*) Este artículo fue publicado originalmente en UN Today.