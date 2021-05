El 85 por ciento de los votantes afirmó que en Junín "no" se respetó la Fase 2

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en el perfil del diario en la red social Twitter, consideró que, en líneas generales, no se respetó la Fase 2 en esta ciudad ni las medidas más restrictivas ordenadas por el descenso de escalón de la cuarentena.

De hecho, ante la pregunta: “¿Cree que se respeta la Fase 2 en Junín?”, el 85 por ciento respondió que “no”, mientras que solo el 15 por ciento restante contestó que “sí”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 123 lectores.

Circulación y sanciones

El secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, advirtió ayer que quienes no tengan el certificado que los habilite para circular a raíz de las nuevas disposiciones para evitar la propagación del coronavirus y sean detenidos en los controles realizados por las fuerzas de seguridad serán pasibles de una causa judicial y pidió a la gente que no sea esencial "no salir a la calle".

"La población conoce bien las consecuencias de este tipo de situaciones porque hace más de un año y meses que estamos realizando estos controles", dijo el funcionario nacional en una entrevista con el canal TN, donde agregó que "el que no tiene el certificado que lo habilite se le va a labrar un acta, se va a dar curso a una fiscalía y va a ser pasible de una causa judicial".

De todas formas, Villalba aclaró que "el que tiene que salir a trabajar porque tiene el permiso de esencial no va a tener ningún problema, puede transitar en el camino habitual, salvo los lugares de la Ciudad que estén cerrados".

Respecto a los controles que comenzaron a las 0 de hoy con la entrada en vigencia del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández, Villalba explicó que "en los principales accesos y egresos de la Ciudad de Buenos Aires se están realizando con normalidad" y destacó el poco movimiento al asegurar que "la gente sabe que no tiene que salir".

Luego, agregó que también se están realizando controles dentro de cada municipio o ciudad del país.

"Cada jurisdicción va a determinar y ha diseñado controles internos dentro de la ciudad de Buenos Aires o en los municipios y en las provincias. Con las fuerzas federales tenemos un despliegue complementario en 31 municipios del Conurbano que están haciendo controles", dijo.

También explicó que "respecto al tránsito y los comercios que no debieran estar habilitados tienen que ver con el diseño de control que haga cada jurisdicción".

Finalmente, Villalba agregó que los controles que realizan las fuerzas federales en los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires y en toda la zona de Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mejoran la seguridad en la zona e "implican un mayor control en materia de seguridad".

"En el caso de las fuerzas federales, el año pasado, los controles en los accesos han significado la disminución de los delitos que se cometían interjurisdiccionalmente. La presencia de las fuerzas de seguridad en accesos y egresos a pueblos o ciudades o en la zona del AMBA implican un control mayor en materia de seguridad", afirmó el funcionario.

Transporte

El ministerio de Transporte recordó ayer que los servicios de micros y trenes de larga distancia y vuelos de cabotaje seguirán funcionando durante el período de aislamiento estricto dispuesto por el Gobierno nacional, pero advirtió que solamente podrán ser utilizados por personal esencial o quienes cuenten con un permiso especial.

El ministro Guerrera reafirmó que "las personas esenciales son las que van a poder utilizar el transporte público" para "concurrir a sus actividades y los permisos especiales deberán tramitarse nuevamente".

Sobre los operativos desplegados, sostuvo que "estamos acompañando con controles en los puntos estratégicos, articulando Nación, Provincia y municipio", con "un gran esfuerzo de las fuerzas de seguridad, para lograr bajar la cantidad de personas en circulación".