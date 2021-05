Inaceptable disparidad en el otorgamiento de créditos

La situación habitacional en la Argentina es una catástrofe, ya que el décil más alto de la población es el único que puede acceder a tener una vivienda a través de un crédito o recursos propios. Esto empeora en los estratos más jóvenes de la sociedad, ya que son aún más pobres y están condenados a ser una generación de inquilinos.

El martes 18 de enero, con la presencia del presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi, se sortearon aproximadamente 78.000 créditos del PROCREAR Casa Propia (22 mil para construcción de viviendas y el resto para compra de materiales) de entre más de 128.000 inscriptos en total.

Hasta ahí venía todo dentro de los parámetros normales, hasta que junto con un grupo de jóvenes de la Juventud Radical de la Provincia entramos a la web oficial para ver los beneficiarios del sorteo (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/construccion.pdf).

En este sentido, luego de comparar los beneficiarios con los anotados al sorteo (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/casa_propia_construccion.pdf) nos dimos cuenta que en los municipios conducidos por los intendentes del Frente de Todos, los adjudicados del sorteo habían sido el 100% de los anotados y en los municipios conducidos por intendentes de Juntos por el Cambio no llegaban al 35% los adjudicados, una constante que se repite en los 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires con solo tres o cuatro excepciones.

Es por esto que de inmediato presentamos proyectos de resoluciones en los Concejos Deliberantes de la Provincia, pedidos de informes en la legislatura bonaerense realizados por Maxi Abad, Alejandra Lorden y Anahí Bilbao, en el Senado de la Provincia a través de Alejandro Celillo y en el Congreso nacional a través del diputado Fabio Quetglas acompañado por los diputados radicales de la provincia, además de una denuncia penal que estamos armando, ya que como no tuvimos una respuesta política, pretendemos iniciar una investigación para que todos los damnificados tengan una respuesta.

Estas prácticas no son nuevas en los gobiernos kirchneristas pero así y todo, no deja de aumentar nuestra capacidad de asombro. ¿Qué culpa tienen los jóvenes que se anotaron en un programa nacional con la esperanza de tener su casa propia y no vivir en un municipio comandado por el Frente de Todos? ¿Esta es la democracia que pregonan?

¿Hasta cuándo tendremos que soportar la avivada de unos pocos con los recursos de todos? Sinceramente esto no hace más que agravar nuestras instituciones y dejar en el camino a un montón de jóvenes que tenían el sueño de vivir en una casa propia.

(*) Presidente de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires