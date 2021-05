Un “aquí no ha pasado nada” que no convence a propios ni a extraños

El Gobierno transitó la peor semana de convivencia interna, visibilizada por el affaire entre Martín Guzmán y Federico Basualdo, pero con diferencias que trascienden la política tarifaria, con gestos forzados de unidad y de diálogo político con la oposición materializado en el acuerdo para postergar las elecciones por cinco semanas. Lo que viene no será un lecho de rosas: intentar domar una inflación que se resiste a perforar el piso del 4% y buscar apoyos en la gira europea que emprendió el Presidente para renegociar deudas con el FMI y el Club de París que permitan dar señales de estabilidad.

La respuesta del atardecer del viernes que dio Guzmán al kirchnerismo, ladeado por Alberto Fernández, sobre que hoy el sistema tarifario es “pro-ricos” por su frustrado intento de aplicar dos aumentos segmentados en el año en las boletas de luz, pareció la chicana de quien en una discusión de bar busca quedarse con la última palabra.

El viaje a Europa

Es que anoche el timonel del Palacio de Hacienda integró la comitiva que acompaña al jefe de estado en un vuelo charteado de Aerolíneas Argentinas -la primera vez que Secretaría General dispone de este mecanismo- para hacer escala en Portugal, España, Francia e Italia. La intención del viaje no sólo es buscar apoyos de líderes europeos en la renegociación de la deuda externa que, admiten en Casa Rosada, quedará para después de los comicios legislativos.

Las diferencias entre la Casa Rosada y la presidencia del Senado no sólo se circunscriben a si se deben recortar o no subsidios para mejorar las cuentas del Tesoro sino que incluyen temas como la estrategia ante el Fondo, la Hidrovía -el kirchnerismo suma apoyos en la coalición gobernante para presionar para su estatización-, y las posibilidades de reanudar el IFE o algo más ambicioso en el tiempo, una renta universal. Cerca de la Vicepresidenta insisten que para dar respuesta al electorado que los votó en 2019 hay que recomponer el bolsillo de la ciudadanía.

Esta semana el Indec informará la inflación de abril que, de acuerdo a estimaciones privadas, rondará otra vez el 4 por ciento. La inverosímil previsión de Guzmán para un IPC de 29 por ciento en el año no sólo echa nafta a las expectativas, sino que le juega en contra en la interna.

Respuesta a las críticas

En acto del viernes en el Museo del Bicentenario, Guzmán no sólo respondió críticas, sino que logró imponer una mejora light en la asistencia social demandada para dar respuesta a los efectos recesivos de la pandemia: una ampliación de la tarjeta Alimentar a madres inscriptas en la AUH con hijos de hasta 14 años: aunque amplía la base de beneficiarios lejos está del alcance del IFE que, en su apogeo, llegó a 9 millones de personas. A su lado, el presidente Fernández le brindó el primer “respaldo” público y, con un tono elevado, intentó defender su estrategia pero, consciente, del alza de precios que pulveriza los ingresos de trabajadores formales e informales pidió “ponerle fin a la puja distributiva, que cada uno se lleve lo que corresponde, sabiendo que hay un 40% que sufre”. Pareció, con todo, un mensaje confuso cuando los sindicatos buscan recomponer la pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo desde 2017.

“Les habló a los industriales de la Alimentación”, acotó un funcionario que participó del encuentro. Es verdad que el ejecutivo de la COPAL (confederación de fábricas alimenticias), Daniel Funes de Rioja, tuvo un mensaje disonante durante el encuentro al asegurar que no pueden aumentar la capacidad de producción porque la recuperación de consumo continúa limitada por la pandemia.

“Modelo alemán”

El golpazo que significó para la estrategia sanitaria del oficialismo el fallo de la Corte Suprema que dio lugar al planteo de la Ciudad de Buenos Aires de garantizar las clases presenciales en el distrito apuró la conformación de un proyecto para establecer el “modelo alemán” en el país, esto es, fijar por ley parámetros epidemiológicos que permitan al Presidente y a los gobernadores imponer restricciones acordes a cada etapa de la pandemia. Fernández dio un último repaso del texto con la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y mañana será girado a Diputados. “Autonomía no es independencia”, alegaba un funcionario que recorría en la semana el Patio de las Palmeras por el espaldarazo que recibió la administración de Horacio Rodríguez Larreta de la justicia y al defender las restricciones que en el marco de una emergencia sanitaria puede adoptar la Nación.

El oficialismo trató de volver a marcar gestos de diálogo político y al finalizar la semana logró consensuar con la oposición un proyecto para postergar las PASO para el 12 de septiembre y las generales, para el 14 de noviembre. “Fue un gran consenso”, festejó en privado Wado de Pedro, quien junto a Sergio Massa, llevó a cabo la negociación subterránea con diputados como el radical Mario Negri o el macrista Cristian Ritondo.

En el Gobierno aceptaron incluir una “cláusula cerrojo” en el artículo 6 de la normativa para evitar una ulterior enmienda y no una “cláusula sanitaria” como pidieron los bloques legislativos que responden a los gobiernos de Misiones o Río Negro, preocupados por la evolución de la pandemia.

En la oposición también sigue el debate interno: Mauricio Macri sigue con disertaciones en el extranjero alertando por el riesgo para la continuidad democrática que supone el populismo. Y la verdadera pelea en Juntos por el Cambio es quien liderará el armado de listas en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia. En este último distrito, intendentes PRO enrolados en el “Grupo Dorrego”, alertan que han cambiados los tiempos y hoy se impone “una conducción transversal” antes que tener que aceptar recomendaciones de un “laboratorio porteño”. Al igual que en el oficialismo, muchos dirigentes esperan que la cercanía de los comicios termine ordenando la discusión interna.