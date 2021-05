Mario: un legado que honrar

Ya han pasado varios días del hecho más doloroso que nos tocó enfrentar como grupo político.

Para todas y todos nosotros, Mario era mucho más que un referente político. Era la inspiración, el ejemplo que nos hermanaba y nos impulsaba a comprometernos y a involucrarnos con la realidad.

Cuando se describe la carrera política de algún dirigente, es común definirlo como peronista, radical, socialista, de izquierda o de derecha. Con Mario pasaba otra cosa.

Quienes integramos su grupo político tenemos orígenes partidarios e ideológicos diferentes, incluso algunos no tenemos identidad partidaria. Pero todos y todas tenemos algo en común: somos Meonistas.

Mario nos enseñó el valor de la palabra, la importancia de la mirada sensible, la generosidad, el diálogo, el respeto a las opiniones diferentes, la búsqueda incansable por la igualdad de oportunidades.

Los que tuvimos la suerte de trabajar y militar junto con él, tenemos claro que cada acción que llevamos adelante no fue solo para que haya algo más lindo, más rápido, más limpio o más cómodo, sino que encuentra su sentido cuando esa acción mejora la calidad de vida de cada vecina y vecino.

Aprendimos que detrás de una política pública hay personas de carne y hueso, con necesidades, con miedos, con expectativas.

Aprendimos a pensar en el otro y a ponernos en su lugar, dejando de lado la foto.

Sabemos que la angustia y la tristeza continuarán, pero queremos transmitir con firmeza y convicción que honraremos su legado.

El dolor se convertirá en la fuerza para seguir el camino que nos marcó, trabajando unidos día a día en la búsqueda de las soluciones necesarias, esforzándonos para que cada argentino, bonaerense y fundamentalmente los juninenses podamos vivir mejor.

Frente Renovador de Junín.