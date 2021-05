El 62% de los votantes aseguró estar conforme con el plan de vacunación

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en el perfil del diario en la red social Twitter, se manifestó conforme con el plan de vacunación llevado a cabo por el Gobierno nacional, en conjunto con las provincias de todo el país.

En efecto, ante la pregunta: “¿Está conforme con el operativo de vacunación?”, el 62 por ciento de los participantes respondió que “sí”, mientras que en la vereda opuesta el 38 por ciento contestó que “no”.

En total participaron del sondeo virtual 185 lectores.

Encuesta a nivel provincial

Una encuesta elaborada por la consultora Proyección en la provincia de Buenos Aires entre el 22 al 24 de abril, con una muestra de 959 casos y un margen de error del 3,25 por ciento, indicó que más del 60 por ciento tiene una imagen positiva del plan de vacunación.

Mientras que el 63,2% le parece buena la organización de la vacunación en la Provincia de Buenos Aires y el 63,8% tiene una imagen positiva del plan de vacunación.

Los datos reflejan el estado de preocupación de la población, en tanto que el Covid-19 es el principal problema que atraviesa la Argentina, según el 32,9% de los encuestados; mientras que la corrupción es el segundo (14,7%), la pobreza (12,5%), la inflación (9,5%), inseguridad (9%) y el desempleo (8,4%).

Asimismo, respecto del coronavirus, el 62,6 % indicó que le preocupa más la segunda ola de contagios, un 27,8% le preocupa lo mismo, un 5,2% le preocupa menos que la primera ola y solo un 4,4% manifestó nunca haber estado preocupado.

Los datos sobre la segunda ola van en línea con el riesgo que percibe la gente frente al Covid-19, en tanto que más del 65% contestó que siente "mucho" y "bastante" riesgo. A la vez que el 33,1% cree bastante probable contagiarse de coronavirus, el 14,9% entiende que tiene muchas posiblidades y el 34,7% pocas.

Por otra parte, una encuesta del Centro de Opinión Pública (COPUB) de la Universidad de Belgrano realizada en la Ciudad de Buenos Aires mostró resultados dispares.

El plan de vacunación es evaluado positivamente por apenas el 27% de los encuestados, y negativamente por el 58%. Además, el 66% de las personas que participaron del sondeo manifiesta que su situación económica empeoró desde el inicio de la cuarentena hasta la actualidad.

La mayoría, en adición, entiende que tomará por lo menos un año más recuperar un modo de vida similar al de la pre-pandemia.

En la misma línea, según la encuesta de la Universidad de Belgrano, la evaluación negativa de las nuevas medidas del gobierno referidas a la pandemia casi duplica a las positivas: 43% contra 24%. En tanto, un 23% las califica de regulares y el 10% no tiene opinión formada al respecto. Como consecuencia, predomina la expectativa de un cumplimiento parcial de las nuevas medidas. Así lo considera el 48% de los participantes del sondeo. A su turno, el 31% entiende que directamente no se van a cumplir, mientras que sólo el 12% considera que van a respetarse, y el 9% no sabe o no responde a la cuestión.

“Los resultados muestran la falta de confianza. Esta situación es preocupante ya que, al incremento de casos, la lentitud en el avance del plan de vacunación, la poca disponibilidad de camas de terapia intensiva y la llegada del invierno habría que sumarle un bajo cumplimiento de las normas sanitarias preventivas”, subraya D’Adamo, director de COPUB.