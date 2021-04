El Presidente y Kicillof apuntaron a Vidal, que sigue sin definir si será candidata

“Neoliberal” y “ausente”, disparó Axel Kicillof sobre la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia. “En los cuatro años previos cerraron escuelas, no las abrieron”, complete Alberto Fernández. Fue parte de la andanada que el oficialismo descargó ayer sobre la ex gobernadora, que levantó notablemente su perfil en las últimas semanas luego de largos meses de silencio autoimpuesto.

La coincidencia resultó llamativa y se produjo durante un acto que se realizó en Avellaneda en la que Fernández y Kicillof entregaron viviendas.

“Le dieron la bienvenida a María Eugenia”, interpretaba con tono jocoso uno de sus principales ex funcionarios respecto de la ofensiva oficial.

Las críticas llegaron en un momento clave para Vidal: cuando tiene que empezar a decidir si será candidata a diputada nacional este año y, además, si lo hará por la Provincia o en territorio porteño.

Esa incertidumbre genera diversasespeculaciones. La más extendida, que Vidal finalmente podría competir como candidata a diputada nacional por Capital Federal con el auspicio de Horacio Rodríguez Larreta. Si no hay acuerdo interno, quizás deberá ir a las Paso con Patricia Bullrich, representante del ala dura del PRO. Puede que esa version sobre el futuro de Vidal que va de a poco ganando fuerza en Juntos por el Cambio explique en parte los cuestionamientos de Fernández y Kicillof.

Apuntar a Vidal sería, en definitiva, disparar sobre Rodríguez Larreta, con quien la Casa Rosada mantiene un fuerte contrapunto por las clases presenciales en medio de la pandemia. Cerca de la ex mandataria aseguran que no hay decisión tomada y que el cierre de listas que pasó para fines de julio dio un poco más de tiempo para que alumbre una definición. “También puede que no juegue, que no sea candidata este año”, aclaran en su entorno.

Sin embargo, en ámbitos politicos de la oposición creen que Vidal -quien acaso para agregar un poco más de incertidumbre al cuadro de indefinición dijo que hará campana de los dos lados de la General Pazparece inclinada a volver a trabajar políticamente en territorio porteño.

Hay quienes incluso no dejaron pasar por alto una curiosidad: del perfil de la cuenta de Twitter de la ex mandataria desapareció la definición “orgullosamente bonaerense” que supo ser un rasgo distintivo no sólo personal sino, básicamente, político.

La versión de que Vidal se inclinaría por competir en Capital Federal sostiene la otra posibilidad auspiciada por Larreta: que su vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, haga el camino inverso y sea candidato a diputado nacional por la Provincia.

Santilli sigue dando señales en ese sentido: en los últimos días se reunió con varios intendentes radicales del interior bonaerense. No fue un hecho fortuito, porque casi todas las semanas recibe a dirigentes de la Provincia.

Difícilmente el macrismo se quede de brazos cruzados. Patricia Bullrich y Jorge Macri trabajan para bloquear ese eventual desembarco de Santilli en el marco de una pulseada que tiene mucho que ver con la proyección opositora para las presidenciales de 2023.

¿Y el radicalismo? Varios dirigentes buscan convencer al neurocientífico Facundo Manes para que encabece la lista de diputados nacionales por la Provincia. Manes se involucró en la interna radical bonaerense en apoyo a Maxi Abad, a la postre ganador. Pero se dice que solo aceptaría dar la pelea si su candidature llegar con el aval de todo, incluso, el PRO y la Coalición Cívica