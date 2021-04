El 83 por ciento expresó que acatará las nuevas restricciones por el Covid-19

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en el perfil del diario de la red social Twitter, expresó que respetará las restricciones implementadas por el Gobierno nacional, por la segunda ola de coronavirus.

En efecto, ante la pregunta: “¿Acatará las nuevas medidas de restricción por la segunda ola?”, el 83 por ciento respondió que “sí”, mientras que solo el 17 por ciento restante contestó que “no”. En total participaron del sondeo virtual 130 lectores.

Un “pico global”

El mundo se encamina a "la tasa de infección de Covid-19 más alta hasta ahora durante la pandemia" por el explosivo incremento de casos en muchas zonas del planeta, advirtió hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien atribuyó parte de la responsabilidad al levantamiento “prematuro” de algunas restricciones.

Dos ejemplos extremos grafican el alerta de la OMS: India registró cifras récord de contagios con más 217.000 positivos en la última jornada y casi 1.200 muertos en un solo día; y Papúa Nueva Guinea, una isla de 8,7 millones de habitantes y apartada por su geografía, que hasta comienzos de año tuvo apenas 900 casos, ahora multiplicó por 10 los contagios.

En conferencia de prensa desde Ginebra, Tedros lamentó que los casos y las muertes por coronavirus "siguen aumentando a un ritmo preocupante".

"A nivel mundial, el número de nuevos casos por semana casi se ha duplicado en los últimos dos meses", precisó, según la agencia de noticias Europa Press.

Según sus datos, estas cifras indican que el mundo "se está acercando a la tasa de infección más alta que hemos visto hasta ahora durante la pandemia".

Tedros apuntó a que una de las razones de esta situación es que algunos países que anteriormente habían evitado la transmisión generalizada están viendo ahora "un fuerte aumento de las infecciones", con epicentros a nivel mundial en Brasil e India.

Entre los factores que más influyen, el director de la OMS destacó además la rápida propagación de las variantes del coronavirus, que lo hacen más contagioso; y que la gente haya empezado nuevamente a mezclarse por el levantamiento “prematuro” de algunas restricciones.

En este contexto, la OMS volvió a rechazar que un “pasaporte” o “certificado” de vacunación se convierta próximamente en una condición para viajar porque no está probado que una persona vacunada, aunque esté protegida de los síntomas graves, no pueda ser portadora y transmitir el virus a otros.

“Sabemos que las vacunas no protegen un 100% contra la infección, a pesar de que son muy efectivas contra infecciones severas y hospitalizaciones”, comentó la científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan.

En la región, Brasil mantiene situaciones de una gravedad extrema: Río de Janeiro decidió utilizar sedantes de uso veterinario para los pacientes intubados, ante la escasez de estos insumos por el récord de internados en terapia intensiva que necesitan ayuda mecánica.

La situación es dramática en al menos 17 capitales de estados, según un relevamiento del diario O Estado de Sao Paulo, y los datos y advertencias sumaron hoy un pedido de la cartera de Salud para que las mujeres aplacen, en la medida de lo posible, los embarazos para evitar exponerse al riesgo de la pandemia.

Uruguay, en tanto, reportó 79 muertos en la última jornada, una cifra récord desde el inicio de la pandemia, y Paraguay, que bordea el colapso sanitario, asumió hoy que las restricciones leves que impuso en Semana Santa “no alcanzaron”, por lo que es inminente el anuncio de nuevas medidas más duras.

Chile, por su parte, contabilizó 7.590 nuevos contagios y, aunque logró una baja notable respecto del récord de 9.171 que registró el viernes último, los casos activos alcanzaron un nuevo pico de 46.492 pacientes, por lo que el ministro de Salud, Enrique Paris, pidió "perseverar" en los cuidados.