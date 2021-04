Junín está perdiendo el tren

Hace unos días en un medio local salió la información de que en Pergamino se va a instalar un nuevo Parque Industrial con el aporte del sector público y privado, modalidad que ya he planteado en una nota anterior, pero lo que ahora quiero plantear es qué está haciendo el municipio para poder instalar un nuevo parque industrial en Junín, teniendo en cuenta que el Gobierno nacional ha implementado un programa de aportes no reembolsables a través de un plan para el desarrollo de parques industriales.

De hecho, a través del ministerio de Desarrollo Productivo se tiene previsto una inversión de más de $3000 millones para este fin. El programa tiene previsto desarrollar obras de infraestructura y estudios para la construcción, la regulación o la ampliación de parques industriales, dirigido a municipios y provincias, priorizando aquellos proyectos que implementen innovaciones tecnológicas o educativas, desarrollando líneas sustentables que incorporen políticas de género e inclusión.

Se destinarán aportes no reembolsables para financiar estudios de prefactibilidad de nuevos parques industriales a través del Dto. 716/2020 y la Res. 150/2020.

He podido ver en la página del municipio el portal del parque industrial de Junín y la verdad que es muy pobre, se hace hincapié básicamente en una guía de trámites para poder calificar para adquirir un lote sin poner énfasis en los servicios que tiene y sin desarrollar un plan para atraer a posibles empresas, señalando las fortalezas de Junín como polo de desarrollo del noroeste de la provincia.

En este sentido, les recomiendo a los responsables de la página que vean el portal del parque industrial de Pilar, uno de los más importantes del país, y tengan la posibilidad de adecuar el nuestro. De todos modos, insisto en que Junín necesita otro parque industrial con otra infraestructura, moderno y con servicios adecuados para una nueva etapa, aprovechando los recursos disponibles del Gobierno nacional.

Mi pregunta ahora es si el municipio cuenta con personas que tengan la claridad y visión sobre el futuro que nos depara el nuevo escenario económico, con un fuerte impulso de las empresas con innovaciones tecnológicas y entonces estar preparados para tal fin. Me da la sensación de que no hay mucho interés en abordar estos desafíos y pensar que un nuevo mundo se viene y hay que estar preparados para afrontarlo.

El tema de un nuevo parque industrial tiene que ver con un plan estratégico de desarrollo para Junín que el municipio debe encarar si pretende posicionar a Junín en una situación de privilegio en el noroeste bonaerense.

Por eso digo que Junín está perdiendo el tren que nos permitiría estar preparados para hacer frente a los próximos desafíos. ¿Tendremos los talentos que nos permitan subirnos a este tren? El tiempo lo dirá, todavía estamos a tiempo.

Aldo García López

DNI 4974484