El 64 por ciento de los votantes cree que volverá el aislamiento por el Covid

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en el perfil del diario en la red social Twitter, afirmó que el país regresará al confinamiento por la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

De hecho, ante la pregunta: “¿Cree que volverá el aislamiento por el Covid-19?”, el 64 por ciento de los votantes respondió que “sí”, mientras que en la vereda de enfrente el 36 por ciento contestó que “no”.

En total participaron del sondeo virtual de este diario 123 lectores.

Restricciones

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo esta semana que "es muy probable" que en las próximas semanas se tengan que aplicar mayores restricciones ante el aumento de casos de coronavirus en el país y la región, pero aclaró que esas medidas estarán relacionadas con lo recreativo y el ocio, y no con lo laboral y productivo.

"Es muy probable, pero muy probable, que tengamos que empezar a tomar algunas medidas de mayor restricción más adelante, tratando siempre de que sean aquellas más relacionadas con lo recreativo y el ocio, sin afectar lo laboral y productivo", afirmó Kreplak en diálogo con radio Mitre.

Nocturnidad

Puntualizó que "se podrían tomar medidas como las que tomamos en el verano en cuanto restricciones nocturnas, que tuvieron buen resultado, pero debemos analizar un poco más, esperar unos días más, para ver qué grupos etarios están más afectados o si es homogéneo el aumento de casos".

Asimismo precisó que "en el Gran Buenos Aires tenemos un nivel de ocupación de camas de terapia intensiva del 57%, estable, pero sí notamos que crece más las que corresponden a coronavirus, en tanto que en el interior provincial llega al 40%, también con un pequeño aumento de casos de Covid-19".

Aumento de casos

En ese marco, señaló que "el aumento de los casos de coronavirus en el país parece estar enmarcado en la ola que se está dando en nuestra región, en Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Paraguay".

En esa línea, destacó que "tenemos dos herramientas para enfrentar una segunda ola, a diferencia del año pasado, que era una sola: la vacunación y las medidas de cuidado y distanciamiento".

En ese punto, subrayó que "en la medida que la vacunación no logre ser lo suficientemente masiva en los grupos de riesgo, hay que echar mano de las medidas de distanciamiento y el cuidado para achatar la curva y darnos tiempo para que no colapse el sistema de salud y podamos vacunar a más gente".

Respecto del aumento de contagios registrado ayer en el país, que sumó poco menos de 13.000 casos, el funcionario explicó que "las cifras de ayer hay que analizarlas en un promedio de la semana, porque hubo un feriado en el medio, y entonces no es tan fácil compara día por día, aunque de todas maneras hay una tendencia al aumento".

Plan de vacunación

En cuanto a la decisión de avanzar en una vacunación más amplia con una sola dosis de las vacunas disponibles y diferir la segunda dosis a tres meses, Kreplak remarcó que "la idea no es vacunar con una sola dosis nada más, sino posdatar la segunda dosis".

"En términos epidemiológicos, si vacunamos a más gente toda la población está más protegida, y hay nuevos estudios que indican que con una sola dosis de las vacunas que aplicamos se alcanzan altos porcentajes de eficacia, como se observa en el Reino Unido, que tuvo un impacto muy fuerte en la caída de casos de terapia intensiva", aseveró.

Semana Santa

Finalmente, Kreplak dijo que "para Semana Santa no pensamos en más restricciones, pero lo que queremos es que la gente que viaje lo haga con mucha seguridad, respete todos los protocolos y que no se vayan a exponer a lugares que favorezcan los contagios".