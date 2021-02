Inversiones: ¿en Junín para cuándo?

Hace unos días, en un medio de la capital federal, se dio a conocer el dato sobre las inversiones que se concretaron desde julio del año pasado hasta la fecha en la Argentina y, con cierta sorpresa por lo menos para mí, se confirmaron inversiones del orden de los u$s 7000 millones en distintos emprendimientos de todo tipo. Entonces, me pregunté si algún dólar de esas inversiones vino a Junín y, según lo que pudo indagar -y el informe lo confirma-, no vino ninguno.

Entrando en detalle en algunas de esas inversiones, que podían haber venido a estos pagos, podemos mencionar a Whirpool con u$s 40 millones en la construcción de una nueva planta, a Cencosud con u$s 163 millones en nuevos locales en todo el país, Mostaza con u$s 20 millones para construir cien nuevos locales y algunos más de menor inversión. El resto no los tomo en consideración ya que se trata de inversiones en plantas o emprendimientos ya instalados en alguna localidad o Planta Industrial existente.

La pregunta que me hago, entonces, es si hay alguien de nuestro municipio que se esté ocupando de investigar qué proyectos de inversión están presentados.

La pregunta que me hago, entonces, es si hay alguien de nuestro municipio que se esté ocupando de investigar qué proyectos de inversión están presentados, tanto en el ministerio de Producción de la Nación o de la Provincia. Que, además, pueda tener un plan para incentivar a esos inversores a instalarse en nuestra ciudad. Que pueda demostrar las ventajas de una ciudad situada estratégicamente en el noroeste de la provincia, con una universidad, redes de comunicación vial y ferroviaria como pocas tienen, centros de salud y administración desarrollados y una población que abarca no solo a la de Junín, sino también a ciudades vecinas, lo que la coloca en una situación altamente ventajosa para cualquier emprendimiento.

Y entonces me pregunto ahora qué le pasa a nuestra clase dirigente que no toma nota de lo que está pasando en el mundo después de la pandemia que estamos sufriendo, que nos enfrenta al desafío de un nuevo escenario que provoca la aparición de nuevas oportunidades de negocios que no se pueden dejar pasar. Digo, entonces, ¿estamos a la altura de este nuevo desafío? O seguiremos pensando que con el campo y el comercio estamos muy bien, tranquilos, para qué vamos a incursionar en cosas nuevas que nos hacen perder el tiempo.

A modo de propuesta digo que se debe comenzar con la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo para Junín, en el cual no pueden faltar la instalación de un nuevo Parque Industrial, un Observatorio Territorial, un banco para pobres, una reconversión de los talleres ferroviarios, la reconstrucción del aeródromo, un plan de incentivos para las pymes que deseen instalarse en el nuevo Parque Industrial, etc.

¿Estaremos dispuestos a enfrentar este desafío? Todo cambio produce la angustia de lo desconocido, de no saber cuál va a ser el resultado, por eso les digo que estoy dispuesto, pese a que estoy transitando la última etapa de mi vida. No perdamos el tren, si no actuamos lo harán otros. Aprovechemos la fortuna de haber nacido en un lugar privilegiado y saber que podemos ser los actores de construir un nuevo Junín.

Aldo García López

DNI 4974484