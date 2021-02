El 60% de los votantes afirmó que este año le irá peor al país en lo económico

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en el perfil del diario en la red social Twitter, consideró que los problemas económicos se profundizarán durante este año.

De hecho, ante la pregunta: “¿Cree que este año le irá mejor al país?”, el 60 por ciento de los votantes contestó que “no”, mientras que en la vereda de enfrente el 40 por ciento restante respondió que “sí”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 87 lectores.

Pronósticos

Economistas pronosticaron ayer que la inflación este año se ubicará en torno al 40 por ciento, mientras advirtieron que en el mercado hay "muchas dudas" sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El director de Estudio Eco Go, Federico Furiase, consideró que el Gobierno intenta "usar el dólar oficial y las tarifas como semi ancla para tratar de bajar la inflación de corto plazo e intentar que el salario se recupere contra la inflación, que es la agenda política de todo año electoral".

"El problema es que el Gobierno no tiene nafta en las reservas como para convalidar eso", apuntó.

En declaraciones al programa Aire de Campo de Radio Rivadavia, también alertó que en el mercado hay "muchas dudas" respecto de las negociaciones con el FMI.

"El Gobierno está apelando a deslizar el tipo de cambio oficial a un ritmo menor al que lo venía haciendo", evaluó y señaló que también trata de "bajar la inflación mientras negocian paritarias".

Con relación a la plaza cambiaria, indicó: "Tuvimos una baja en la brecha en los últimos días que está más asociada a los pesos que necesitan varios jugadores del mercado para pagar el Impuesto a la Riqueza".

En ese escenario, estimó que la administración de Alberto Fernández "tiene margen para llegar a octubre sin devaluar".

Furiase también se refirió al déficit fiscal del país y analizó que "se financia con impuestos, por momentos con deuda y en el último año se financió también con emisión monetaria".

"Ahí hay un problema crónico que requiere una contundencia política", afirmó y criticó que "el cambio de las reglas de juego y la incertidumbre son un golpe fuerte a la decisión de invertir y producir".

Por ello, aseguró que "la Argentina necesita crecer, generando dólares".

"Necesitamos de corto plazo estabilizar la macroeconomía y de largo plazo un consenso político para definir un camino claro", puntualizó.

Por su parte, el director de GRA Consultora, Gabriel Rubinstein, proyectó una inflación de entre "38 y 39 por ciento", es decir un "equilibrio entre los deseos del Gobierno y para dónde tire la macroeconomía".

En ese sentido, insistió: "Ni 30 por ciento, ni 50 por ciento. Alrededor de un 40".

El economista sostuvo además que "el Gobierno quiere devaluar un 25 por ciento cuando la tendencia va a ser aumentar hacia el 40 por ciento".

"Se puede resolver un poquito el tema de inflación, haciendo mucha presión en precios, tarifas y salarios, pero le va a costar bajar la brecha", señaló, por lo que remarcó que "hay varios equilibrios a considerar".

En declaraciones radiales, Rubinstein aclaró que "la economía no es cuestión de ver una sola variable" y resaltó que "la producción tiene muchos límites para seguir subiendo".

"La cosa no es poner plata en el bolsillo de la gente y estar tranquilos con eso", manifestó el economista.

Precios mayoristas

El Índice de Precios Mayoristas aumentó durante enero 5,6%, mientras el Costo de la Construcción avanzó el 3,1%, informó el Indec. Con estas subas, los precios mayoristas aumentaron en los últimos 12 meses 40,8% y el Costo de la Construcción avanzó el 38,5%, destacó el organismo.

El Indec concluyó con la difusión mensual de los índices de precios que inició la semana pasada, cuando dio cuenta de que los Minoristas aumentaron 4 % en enero, con una suba interanual del 38,5%.