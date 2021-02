Rompieron la colectora

El 13 de febrero, los ingenieros a cargo de la construcción de la autopista de Ruta 7 rompieron toda la calle sin previo aviso y ahora no se puede salir de nuestra casa.

Yo le avisé al operario de la máquina antes que lloviera y bien educado me respondió: “¿qué quiere que no hagan el asfalto? Y después me dijo que era problema del ingeniero y no de él.

Y cuando le pregunté dónde lo encontraba y como se llamaba, me dijo que lo buscará. Muy servicial y educado. Vivo en colectora de Ruta 7, km 258.

Luis Sica