El macrismo no recordará a quienes lo sirvieron

No hace falta ser muy astuto ni muy memorioso para entender lo que hace el macrismo con la gente a la que dice representar.

Detrás de la campaña antivacunas está buena parte de la dirigencia del Pro. Esos dirigentes ahora están ansiosos por vacunarse, pero muchos de sus seguidores quedaron enganchados en una negativa que los (y nos) perjudica.

Detrás de la protesta (o insurrección, según se mire) de los policías bonaerenses en 2020 hubo dirigentes del Pro. Los policías que hoy fueron apartados de sus cargos volverán a ser manijeados por los mismos políticos, pero solo ellos saldrán perjudicados. El Pro ya sacó su ganancia al hacer que los uniformados se olviden de que Vidal les podó treinta por ciento de su poder adquisitivo.

Detrás de la negativa a la intervención de Vicentín estuvo la dirigencia del Pro. Su pretendido espíritu republicano convenció incluso a los defraudados por la empresa de que era mejor que la “Justicia” siguiera el procedimiento de quiebra. Finalmente, el juez dictaminó que los bancos cobrarán su deuda en dólares, mientras los productores que pusieron el cuerpo a la protesta cobrarán su deuda pesificada a marzo de 2020 y con quita del 85%. Los funcionarios del Pro que colaboraron con el vaciamiento y la defraudación posterior no dicen esta boca es mía en favor de los chacareros.

Detrás de la muerte de Nisman y su ulterior utilización hubo dirigentes del Pro. Quienes marcharon ”siendo Nisman” hoy se enteran a cuentagotas que el patrimonio del fiscal no está justificado y que sus ingresos blancos no se condicen con sus gastos, por lo que a las dirigentes del Pro ya no les interesa saber qué pasó.

La dirigencia del Pro no representa los intereses de ningún colectivo sindical, popular ni ciudadano. Escala esos conflictos solo para desgastar al gobierno, pero los intereses que representa son los contrarios. En el medio quedan librados a su suerte los que se embarcan en sus maniobras.

Sépanlo quienes hoy buscan un enfrentamiento por la apertura de las escuelas con un gobierno que quiere lo mismo que todos. El macrismo es el primer partido que entregó el gobierno con menos escuelas de las que recibió.

