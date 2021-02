La mala implementación del estacionamiento medido

Dónde quedaron los tiempos en que el austero y con sentido común concejal, Pablo Petrecca, reclamaba modificaciones en el sistema de estacionamiento medido con el fin de mejorar su utilización.

A principios de 2020, el gobierno de Pablo Petrecca ya había decidido aplicar un fuerte aumento del 50 %. Luego, a mediados del 2020, la empresa Pague por celular pegó el portazo dejando de prestar el cobro medido, manifestando que era imposible sostener la prestación ante la crisis que ocasionaba la pandemia Covid-19.

Hoy nos encontramos con que, a partir de mediados de febrero 2021, después de este fuerte aumento del 50% de un año atrás, la administración de Petrecca proyecta aumentar un 127% más. Es decir, un 177% de aumento acumulado.

Me parece que, a usted, señor intendente, el afán recaudatorio le nubló la vista. Evidentemente usted cree que los y las juninenses, como también aquellos vecinos y vecinas de otras localidades cercanas no sufrieron o padecieron las secuelas económicas que originó el Covid-19, e insiste con una política recaudatoria criminal que no contempla el contexto que están atravesando los bolsillos de la mayoría.

Por otra parte, cabe destacar que los ciudadanos deben comprender algunos puntos que no son claros, más bien bastantes oscuros, lo que tampoco se condice con los discursos de transparencia que su espacio político esgrime casi como su única promesa electoral.

Me pregunto dónde van los recursos fiscales obtenidos del impuestazo, a qué política pública serán destinados, a qué proyecto que mejore la vida de las y los juninenses serán asignados.

Para finalizar, señor intendente, sepa que tuve la oportunidad de observar el desconcierto de los usuarios del nuevo sistema: muchos, sobre todo los adultos mayores, no saben dónde pagar el estacionamiento, la cartelería es escasa y poco visible.

Ni hablemos del tedio administrativo que tienen que atravesar los vecinos y comerciantes que tienen vehículos y viven dentro de la zona 1 o 2. Los criterios de accesibilidad y confort para los usuarios evidentemente no fueron tenidos en cuenta.

(*) Concejal de Junín (MC)