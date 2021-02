Un Paso que Junín necesita

Desde siempre, la obra de conectividad de calle Rivadavia a la altura de las vías ferroviarias es un pedido a voces de los vecinos que circulan por la ciudad. Y más allá de las dificultades económicas y estructurales nuestra gestión siempre tuvo la vocación de encontrar la solución.

Hoy finalmente, a partir de la decisión política del ministro Mario Meoni, la obra se ha licitado y estamos en la antesala de que comience su ejecución.

No obstante esta obra que viene a resolver una dificultad histórica de la ciudad a partir de una inversión contundente del Gobierno Nacional, aparecen voces disidentes con argumentos que intentan confundir y mezclar las cosas.

Entre otros, he escuchado el argumento de que antes pasaban más trenes, que ahora no es tan necesario. Esta es una afirmación que supone una disminución en el uso ferroviario, sin embargo y por el contrario, el país viene recuperando la dinámica ferroviaria y seguirá en ese camino como una estrategia para desarrollo.

Una obra que tiene 100 años de espera, que jerarquiza a la ciudad de Junín como referente comercial, que invertirá millones de pesos, que generará trabajo y producción para muchos, en el momento de comenzar es rechazada por no ser fundamental y se pone en duda por los ruidos molestos que puede generar en los vecinos. Esta actitud, desmesurada y catastrófica, solo tiene como objetivo generar miedo en el momento de recibir y concretar una obra pública fundamental para el futuro de nuestra ciudad.

También han manifestado que hay otras obras que se podrían hacer en la ciudad, buscando diseñar una escala de prioridades. Lo cierto, es que el Ministerio de Transporte realiza obras en su jurisdicción en el marco de un plan integral y, si bien es cierto que hay muchas obras para hacer en la ciudad, ese es un reclamo que deberían hacerle al intendente, como figura máxima de Junín.

Finalmente, lo que todos debemos saber es que toda obra pública de esta envergadura puede generar inconvenientes transitorios durante el proceso de ejecución, pero esto es en pos del desarrollo de la infraestructura de la ciudad, que mejorará la calidad de vida del conjunto de nuestra comunidad.

La ciudad tiene hoy una oportunidad de utilizar la inversión en obra publica, para poner en movimiento la economía local y poder conservar y generar más empleo.

Hablamos de inyectar el equivalente a un tercio del presupuesto municipal, en una sola obra.

Hace años que vengo escuchando en reuniones con comerciantes la necesidad de tener más herramientas para salir de la crisis, hoy aumentada por la pandemia. Y hoy es el Estado Nacional quien ofrece la inversión en infraestructura para el desarrollo.

Una obra que Junín necesita y se merece.

(*) Diputada provincial por el Frente de Todos.