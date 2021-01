Abrir las aulas, cuidar el presente y el futuro

Nadie pone en discusión el trabajo que llevó adelante la comunidad educativa de manera remota todos estos meses. Fue mucho el esfuerzo, tiempo y dedicación por parte de docentes y directores, para que niños y niñas puedan continuar aprendiendo.

Pero la presencialidad en las aulas es materia urgente. No solamente por lo académico y pedagógico, sino también por lo emocional, social y familiar. Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina, pero también médica con una maestría en epidemiología, señaló: “Sabiendo que la infección del Covid se va a extender en el tiempo, es necesario mirar para adelante y realmente llegar a un consenso que es que la escuela presencial es fundamental. Coincidiendo con este pensamiento, ese consenso tiene que salir de quienes hoy ejercen el poder, pero también la responsabilidad, de poner a la educación como una prioridad esencial.

Las aulas deben estar abiertas, tomando todas las medidas de seguridad necesarias, aumentando los testeos, con un plan claro, y dejando de lado falsos argumentos, que no se condicen con la realidad que vivimos en la provincia en este momento.

La evidencia demuestra, en otros países, y con todas las experiencias llevadas adelante, que la presencialidad en los establecimientos educativos, con los protocolos adecuados, no incide significativamente en la circulación del virus.

Pero abrir las aulas es una decisión. Una decisión que debe estar precedida por una planificación, y seguida de trabajo.

En noviembre del año pasado, el Gobernador Axel Kicillof manifestó que volver a clases era “operativamente un despelote” creemos que para marzo de este año, luego de tantos meses, va a tener trazado con su equipo de trabajo un plan para todos los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires.

De no ser así, me pregunto ¿Qué va a pasar con todos aquellos niños y niñas, a los que se les está robando parte de su educación, y con ello parte de su futuro? ¿Qué va a pasar con todos aquellos estudiantes universitarios y terciarios que no pueden avanzar hoy con sus prácticas?. ¿Qué va a pasar con los adolescentes que están sufriendo regresiones en su aprendizaje y comportamiento?.

Cómo país merecemos dar esta discusión, tenemos que tener respuestas a estas preguntas, y llevar adelante los acuerdos políticos y sociales que sean necesarios para no afectar el ciclo lectivo 2021. Todos tenemos algo que contribuir y aportar, la vuelta a clases presenciales es fundamental.

Alguna vez Domingo Faustino Sarmiento dijo una memorable frase que hoy toma más vigencia que nunca: “Hombre, pueblo, Nación, Estado, todo: todo está en los humildes bancos de la escuela”.

(*)Senador de la Provincia de Buenos Aires.