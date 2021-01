La mayoría de los encuestados no cree en una recuperación económica

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en el perfil de la red social Twitter, se mostraron pesimistas respecto a mejoría de la economía para este año

De hecho, ante la pregunta: “¿Cree que la economía va a mejorar en el 2021?", el 62 por ciento de los participantes respondió que “no”, mientras que el 38 por ciento restante contestó que “si”. En total votaron en el sondeo virtual 112 lectores.

Los resultados de la encuesta están en línea con el pesimismo reinante con motivo del coronavirus.

En tal sentido, seis de cada diez argentinos, es decir el 58%, aguarda un año de problemas económicos y sólo 2 de cada 10, el 22%, espera un año de mejoría económica, dice el informe sobre los resultados de la encuesta de Gallup Internacional y Voices! en Argentina.

El mismo relevamiento determina que otro 17% manifiesta que el 2021 será un año igual al año que pasó y un 4% no sabe.

La encuestadora concluye, además, que en términos de expectativas económicas la Argentina es más pesimista que el promedio del resto del planeta. Esto en un marco incluso de "pesimismo mundial sobre la economía", pero que en el promedio de los 41 países relevados es un 46% quien cree que 2021 será un año de dificultades económicas. A nivel mundial, sólo el 25% cree que será un año de mejoría económica.

La Argentina también es más pesimista en términos económicos que el promedio de la región, ya que en Latinoamerica es un 45% quien visualiza que el venidero será un año dificultoso.

Por fuera de lo económico, existe optimismo global luego de un 2020 donde el COVID-19 se extendió por el mundo: más de 4 de cada 10 habitantes del planeta (un 43%) se manifestó optimista de cara al año venidero, duplicando a los pesimistas.

Entre todos los países relevados, la Argentina se encuentra casi en la mitad de la tabla en cuanto al índice de optimismo de Gallup. Se ubica en el puesto 24, con +18, en un ranking liderado por Nigeria, con +69 y que en el ultimo lugar ubica a Italia, con -43.

De los resultados se observa que el tema económico es lo que tira abajo los promedios de las expectativas generales argentinas, cuyo promedio de optimismo es similar al del promedio de los países: el 47% de la población local sostiene que el 2021 será mejor que el 2020, contra un 29% que pronostica que será un año peor. Otro 15% estima que 2021 será igual que el año que se va, en tanto que el 9% de la población no logra predecir el año próximo.

El pesimismo económico de la Argentina aumenta conforme sube la edad de los consultados.

El 71% de los mayores de 65 años dice que el 2021 será un año de problemas económicos contra 49% entre los más jóvenes. También crece la visión más crítica a mayor poder adquisitivo: 66% en los estratos altos son pesimista contra el 51% en los estratos medios. "No obstante en todos los segmentos sociodemográficos la mayor parte de los encuestados espera un año de problemas económicos", señala el informe.

"Al analizar las perspectivas generales según los distintos segmentos sociodemográficos de nuestro país, se detecta que el optimismo desciende a medida que va aumentando la edad de los entrevistados, en los polos opuestos se detecta que el 52% de los más jóvenes aguarda un año mejor, guarismo que baja al 36% entre los mayores de 65 años", dice el documento, a la vez que señala: "Es interesante también destacar que el optimismo se incrementa significativamente en estratos socioeconómicos bajos, donde alcanza un 59% (contra 37% en el nivel socioeconómico alto), y también es más elevado en el Gran Buenos Aires (53% en relación al 41% en CABA y 44% en el interior del país)".

La encuesta de Gallup a nivel internacional se realizó en 41 países cubriendo todas la regiones donde se entrevistó a un total de 38.709 personas. En cada país se entrevistó una muestra representativa de unos 1.000 mujeres y hombres durante los meses de octubre y diciembre de 2020, ya sea cara a cara, online o por teléfono, señala el trabajo.

Para la Argentina, Voices! relevó 1010 casos, en una muestra aleatoria con cuotas de sexo y edad en el hogar.