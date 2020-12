Les pido a los jóvenes un esfuerzo más

En virtud de los festejos que se realizaron en un parador de la Laguna de Gómez, en el contexto de la celebración de Nochebuena/Navidad 2020, me tomo el atrevimiento de pedirles a los jóvenes un esfuerzo más.

Quizás este esfuerzo sea el último. Se lo he pedido siempre a la ciudadanía en general, pero hoy, en especial, se lo quiero pedir a nuestros jóvenes.

Todos los que hemos pasado por esa hermosa etapa de la vida sabemos lo importante y gratificante que significa festejar con nuestros amigos. Pero hoy la situación es muy distinta, es más compleja y requiere de una mayor predisposición.

Por eso los invito a la reflexión y apelo a la empatía y a la solidaridad que tanto los identifica. Les pido que eviten las aglomeraciones, les pido que se cuiden y que nos cuiden.

Ha sido un año muy desgastante para todos y para todas. Hemos hecho un esfuerzo enorme y por eso les pido por favor que ese esfuerzo no sea en vano.

Háganlo por ustedes, por sus amigos, por sus familiares, por los abuelos.

También les pido que piensen en nuestro personal de salud, en el desgaste que venimos acumulando. Muchos se han contagiado y han tenido que sacrificar horas, días y semanas enteras sin estar con sus seres queridos. Y otros tantos han fallecido cumpliendo con su vocación.

El Estado nacional y provincial ha hecho desde el principio un esfuerzo enorme por cuidarnos. Abasteció a nuestro hospital como nunca antes había ocurrido y desde lo económico también se implementaron programas de emergencia y asistencia como el IFE o como el ATP, entre otros.

Ahora el mismo Estado está muy cerca de iniciar la campaña de vacunación más importante de nuestra historia. Y nosotros, en nuestro hospital, ya estamos listos para comenzar a aplicar las dosis contra el Covid-19.

Estamos listos para empezar a escribir un final para esta pesadilla. Pero mientras tanto no nos queda otra que seguir cuidándonos. No nos relajemos porque la historia no terminó.

Por eso reitero mi pedido, cuídense y cuídennos. Eviten las aglomeraciones. Es el último esfuerzo. Un esfuerzo que seguramente nos hará sentir orgullosos.

(*) Director Ejecutivo del HIGA Junín.