El Consejo Económico y Social es una necesidad para Junín

Promediamos un año plagado de rarezas y dificultades que puso a prueba a los líderes del mundo, exigiendo eficiencia y velocidad en la toma de decisiones.

En este sentido, el diálogo institucional se ha convertido en una herramienta esencial en la búsqueda de consensos y en la identificación de políticas públicas innovadoras. Lamentablemente, en nuestra ciudad venimos fracasando rotundamente en esta materia y la pandemia lo ha dejado aún más en evidencia.

El Intendente, como líder local democráticamente legitimado, no ha tenido la capacidad de generar espacios de diálogo genuinos, en los que podamos participar todos los sectores, para consensuar prioridades y optimizar recursos.

Si bien existieron algunas convocatorias al principio de la pandemia, nunca logramos avanzar más allá de la foto inicial ni mantener continuidad en la metodología de trabajo.

Este contexto de crisis nos obliga a la clase dirigente a tener la capacidad de dialogar con todos los sectores, no solo con aquellos con los que tenemos coincidencias, sino también y fundamentalmente con los que disentimos, porque solo a partir del diálogo real construiremos los consensos que nos permitirán potenciar las virtudes de nuestra ciudad y corregir nuestras debilidades.

A partir de esta reflexión es que desde el bloque de concejales del Frente de Todos retomamos el proyecto de ordenanza de Consejo Económico y Social, como órgano de carácter consultivo y de asesoramiento del Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad, en materia social, económica, productiva, ambiental, cultural, laboral y de protección pública y ciudadana, en busca de formalizar y reglamentar el diálogo con todas las instituciones representativas de Junín, y a partir del debate interno podamos construir los consensos que necesitamos.

Nos propusimos tomar la iniciativa y trabajar en la construcción de este proyecto, dialogando previamente con cada una de las instituciones. Ya nos reunimos con la Unnoba, con Sociedad Rural, con Federación Agraria, con CGT de calle Colon, con Unidad Sindical, con Comercio Industria, con Cuanoba, con ACIPE, con Federación de Sociedades de Fomento, con Consorcio del Parque Industrial, con la Iglesia Católica, con Asociación de Arquitectos, con las Cooperativas de Servicio de las localidades del partido, y aún seguimos en ese camino. Lo que podemos decir es que luego de este recorrido es que este proyecto ya no le pertenece a nadie en particular, sino que le pertenece a todos.

La conclusión del trabajo que venimos haciendo es que el primer consenso que hemos alcanzado es la necesidad de que exista este espacio de diálogo formal, que nos permita a los juninenses dejar de lado las diferencias, para centrarnos en las coincidencias y así optimizar recursos en pos del crecimiento y el desarrollo de Junín.

(*) Concejal del Frente de Todos de Junín.