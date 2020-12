Argentina, una fábrica de pobres

Hace unos días, la UCA dio a conocer el índice de pobreza en la Argentina, que alcanzó la cifra del 44,2%, o sea, que poco más de 19 millones de argentinos son pobres.

Además, podemos señalar que el crecimiento de pobres viene sucediendo desde hace 25 años sin parar, por eso el título de esta nota. La UCA señala que de ese total de pobres el 64% son menores de 17 años. Lo grave de esto es que si no se revierte en un futuro cercano tendremos más pobres todavía, lo que nos hace pensar qué se hizo tan mal para que un país como el nuestro, en el cual en la escuela nos decían que teníamos todos los climas necesarios para un desarrollo óptimo de la agricultura, una población con un grado de inteligencia superior al resto de los países de Latinoamérica, con empresarios emprendedores y un Estado eficiente acompañando todo el proceso de creación de riqueza. ¿Dónde quedó todo eso? ¿O me mintieron mis maestros? Siento vergüenza ajena sobre esta situación, porque yo, como muchos de ustedes, seguramente se han roto el lomo toda la vida para que lo que nos dijeron en la escuela fuera verdad.

La verdad amigos a mí no me gusta llorar como dice el dicho sobre la leche derramada y entonces me pregunto qué salidas tenemos para revertir lo que nos pasa, cómo podemos encontrar los caminos que nos permitan salir de más de 25 años de crecimiento de la pobreza. Y digo entonces que este es el gran desafío de las generaciones futuras, lograr que los 19 millones de pobres que hoy tenemos gradualmente puedan ir disminuyendo.

A la hora de aportar algunas ideas digo que una de las alternativas más claras ante esta situación es incrementar las inversiones y, en ese sentido, hoy la Argentina tiene un pobre desempeño, ya que sobre un PBI de alrededor de u$s 355000 millones debería tener inversiones por un 20% de ese PBI, o sea, unos u$s 70000. Estamos muy lejos de esa cifra, por lo que el Estado debería implementar políticas activas para incentivar las mismas.

El tema de la educación no deja también de tener importancia, ya que una mayor capacitación de las personas permitirá el acceso a puestos de trabajo más calificados.

Una reforma laboral, asignatura pendiente, que permita la inserción de muchos trabajadores del mercado informal al formal, lo que permitiría mayores ingresos a este segmento.

Seguramente habrá muchas más que podrán implementarse, lo que sí es seguro que estos niveles de pobreza no se pueden soportar, es indigno que permitamos que 19 millones de argentinos sean pobres en un país como el nuestro. Sé que el Estado hace un esfuerzo para atender esta situación con planes sociales, pero estas ayudas no pueden ser para siempre, el hombre se dignifica con su esfuerzo personal y debe ser bien compensado por su trabajo.

A nivel local solicité información a la secretaria de Desarrollo para saber si había algún trabajo para conocer cuál es el nivel de pobreza en Junín, pero la respuesta fue que no hay trabajos sobre este tema. Quiero mencionar en este punto que ya hace un tiempo le presenté al secretario del área un proyecto para la creación de un Observatorio Territorial con el cual podría elaborarse una cantidad importante de información local de sumo interés, tanto para el gobierno local como para empresarios de los distintos sectores. Dicho Observatorio sería financiado en un 70% con fondos no retornables de una Fundación de Pymes de la provincia de Buenos Aires. Hasta hoy no tuve la suerte de que me contestaran.

Además, al Intendente le he solicitado una reunión ya hace tiempo para presentar un Plan de Desarrollo para Junín que en parte tendría como objetivo mitigar el tema de la pobreza que hoy nos angustia a todos, pero todavía no he tenido respuesta.



Aldo García López

DNI 4974484