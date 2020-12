Junín, pandemia y después…

Estamos lejos aún del fin de la pandemia, pero el horizonte de la vacuna (sea comunista o capitalista) brinda una luz de esperanza para comenzar a pensar en lo que viene. Es difícil proyectar cómo será ese futuro, el 2020 estuvo determinado totalmente por el coronavirus y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales.

El Estado, en todos sus estamentos, estuvo muy presente en la prevención, la preservación y la recuperación de los afectados, como así también en la contención económica (siempre insuficiente) de las familias con el IFE, los autónomos y monotributistas con créditos a tasa subsidiada y pagos diferidos, y las empresas mediante sumas enormes en concepto de ATP, entre otras medidas y beneficios. Solo cuando la mayor parte de estas medidas ya no estén podremos contemplar de manera clara en qué situación quedamos para, a partir de allí, comenzar la recuperación.

Para esa etapa de construcción es necesario un trabajo conjunto que excede la representación política. Algo más amplio y participativo, que sirva como espacio de debate y de propuestas. Que nos aleje de la coyuntura y nos permita vislumbrar un proyecto de Nación, provincia y ciudad. Es en ese sentido que es muy bienvenida la intención de conformar el Consejo Económico y Social a nivel nacional, para que participen sectores laborales, productivos, sociales, religiosos y todos aquellos que puedan aportar su visión parcial para sumarla a un conjunto y formar una escena general a partir de la cual proyectar la recuperación del país.

En el mismo sentido, puede resultar de mucha utilidad el proyecto del Frente de Todos en nuestra ciudad para involucrar, de manera consultiva, a representantes políticos y de instituciones locales vinculadas a lo social, laboral, productivo, cultural, etc. También puede ser el puntapié inicial de algo que es absolutamente necesario: proyectar Junín al 2050.

Nuestra ciudad tiene un potencial enorme y adormecido, muchas veces por cuestiones coyunturales y/o políticas; potencialidades que no pueden ser explotadas sin el aporte de todos. No se trata de uno, diez o cien “iluminados”: se trata de miles que estén comprometidos en un proyecto y objetivo común.

Con o sin pandemia, nunca dejaré de soñarlo.

(*) Dirigente justicialista. Titular de ATSA Filial Junín.