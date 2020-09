Termo (metro)

De pronto me encontré de frente a la góndola, observando alternativas, cotejando la calidad de los materiales ¿Los precios? Una locura. Me lo imaginé acompañado de una heladerita, sentado en mi reposera, de frente a Circunvalación pero para eso voy a esperar unos años más ¿Qué hay detrás de los termos? Un artículo tan preciado que genera mercado, deseo y venta cruzada de otros productos.

Son foco de las redes, con la marca sutilmente de frente claro. Sobre todo la que está de moda y nos recuerda a algún actor americano de otra época. Si, “Stanley”. Objeto de adoración y valoración. El sol de fondo, la pileta y un perro. Los likes esperan. De donde viene este amor por algo tan simple y funcional como un termo. Si, un termo.

Por detrás quedó el Lumilagro, que estalla en mil pedazos con solo tumbarse sobre la mesa. La estrategia de vinculación con el fútbol lo mantiene, es que ahora está el de River, Boca, Vélez y también el de Chicago. Un termo para cada segmento. Es buena.

Antes era la pavita, pero la costumbre se fue extendiendo. Los uruguayos dicen que fueron ellos, que caminando por la calle con el mate nos trasladaron la mística del kit individual. Surgen así una serie de productos que se ven beneficiados. Bombillla, mate, muchos mates distintos, bolso y todo lo que pueda vincularse a esta moda.

Dicen que la gente no sabe lo que quiere hasta que lo ve y de eso se tratan las necesidades. Algunas genuinas, otras creadas. Antes que llegue la crítica al marketing quiero recordarles que las básicas se resuelven con mucho menos de lo que todos tenemos a mano. Solo se trata de visibilizar y posicionar un producto o servicio para destacar su valor por encima de otros. Naturalmente las características funcionales y concretas deberían acompañar.

Por ahora, no me decido. El Stanley sigue subiendo de precio y no me quita el sueño, de todas formas todos los días miro mi termo, el que tengo en casa. Veo su tapa rota, pienso en cambiarlo. Tengo una necesidad exaltada. Como sea, hay algo de fondo que ha generado un movimiento en mi cabeza. Puede ser, es puro marketing pero entre tantos estímulos es una buena medida para tomarle la temperatura a este mercado. Medida de éxito, solo un termo (metro).