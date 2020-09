El 59 por ciento está de acuerdo con el aporte solidario a las grandes fortunas

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en el perfil de la red social Twitter, expresó su conformidad con el aporte solidario a las grandes fortunas que impulsa el Gobierno nacional.

De hecho, ante la pregunta: “¿Está de acuerdo con cobrar un aporte solidario a las grandes fortunas?”, el 59 por ciento de los participantes (103 votos) respondió que “sí”; mientras que en la vereda opuesta el 41 por ciento restante (71 votos) contestó que “no”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 175 lectores.

Apoyo de no oficialistas

Una encuesta de la consultora Analogías resalta el grado de apoyo de sectores de la sociedad no oficialistas al proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, que está siendo tratada por el Congreso Nacional.

Según el estudio, realizado entre el 4 y 5 de septiembre pasado y que abarca 2.962 casos a través de entrevistas telefónicas, los consultados se dividieron en cuatro grupos según su segmento de opinión política: oficialistas duros, oficialistas blandos, apoyo no oficialista y opositores.

Ante la consulta sobre qué opinan del proyecto para cobrarle un aporte solidario a las grandes fortunas, un 45,4% de los calificados como no oficialistas respaldaron la medida, mientras que la iniciativa fue aceptada por el 17,2% de los calificados como opositores.

Asimismo, un 47% del grupo catalogado como no oficialista consideró que los 12.000 contribuyentes alcanzados por la medida deberían pagar el impuesto todos los años, cifra que alcanza el 16,7% entre el grupo considerado opositor.

Al dividir los grupos por la preferencia electoral manifestada para los comicios legislativos del año que viene, el aporte solidario a las grandes fortunas fue respaldado por el 24,9% de los votantes de Cambiemos, por el 60,6% de los votantes de la izquierda, por el 26,3% de los votantes de José Luis Espert y por el 70,2% de los votantes de partidos vecinales o provinciales.

Asimismo, cuando se realizó la consulta sobre respaldo al proyecto en comparación a cómo votaron los entrevistados en 2019, la iniciativa fue respaldada por el 31,6% de los votantes de Mauricio Macri, por el 51% de los votantes de Roberto Lavagna, por el 56,2% de los votantes de Nicolás del Caño, por el 51,2% de los votantes de Juan José Gómez Centurión y por el 22,6% entre los votantes de José Luis Espert.

El proyecto de ley será discutido a partir de mañana en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y propone que las personas con un patrimonio superior a $ 200 millones hagan una contribución por única vez al Estado, con el fin de recaudar unos $ 300.000 millones para paliar las consecuencias de la pandemia.

Dictamen favorable

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió esta semana dictamen favorable al proyecto de Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas, con el respaldo del Frente de Todos y bloques provinciales, y pese al rechazo de Juntos por el Cambio.

De esta forma, el proyecto que establece un pago por única vez a las personas que tengan un patrimonio superior a los 200 millones de pesos con el fin de recaudar unos 3.000 mil millones, ya estará en condiciones de ser tratado en una sesión del cuerpo.

El dictamen de mayoría consiguió el respaldo de 27 firmas que fueron cosechadas por el Frente de Todos, Córdoba Federal, y el Frente de la Concordia de Misiones, mientras que el dictamen de minoría presentado por Juntos por el Cambio reunió 22 firmas.

El apoyo de los cuatro diputados de Córdoba y de tres legisladores del Frente e Concordia, a los que se sumarán tres de Unidad Federal para el Desarrollo, 1 de Juntos por Río Negro y el monobloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN) es considerado clave para sancionar la iniciativa.

Los apoyos de estos bloques son fundamentales porque, por tratarse de una ley impositiva, requiere de 129 votos (la mitad más uno del total), lo que supera el volumen de avales propios del Frente de Todos, que cuenta con 117 diputados en condiciones de votar.