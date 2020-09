Creando cimientos

¿Qué sabemos de confianza? ¿Confiamos en nosotros mismos? Nuestras relaciones dependen fundamentalmente del grado de confianza que las personas tienen en nosotros o nosotros en ellas. Y más de una vez te habrás preguntado si podías confiar en aquella persona, pero ¿Qué nos hace confiar o no? Cuándo hago esta pregunta, me suelen responder: “porque me demuestran que me quieren”, “me respetan”, “son sinceros” o “porque confían en mí”.

La confianza forma parte de los valores y virtudes que deberíamos poseer todas las personas. La confianza se construye día a día, para con nosotros y con los demás a través de sentimientos de esperanza y fe. Tal vez no es tan simple de explicar, pero sí bastante más sencillo de identificar mediante las acciones.

Aumentar nuestra percepción de autoeficacia, creer en nuestras capacidades y habilidades, incrementará nuestra actitud para poder alcanzar ños objetivos y hacer frente a situaciones diversas, lo cual aumentará la confianza en nosotros mismos. Y si a eso le sumamos el conocimiento de nuestras fortalezas y debilidades, la autoconfianza crecerá mucho más y también ayudará a nuestra autoestima.

Confiamos o dejamos de confiar en alguien de acuerdo con un juicio de importancia que hacemos, una opinión, que no significa que sea la verdad. Pero sí podemos decir que, si faltase alguna de las siguientes formas de accionar inherentes a la confianza me harán menos confiable o lo serán otras personas. Vamos a imaginar a la confianza como una mesa de cuatro patas, donde se apoyan cuatro elementos o condiciones fundamentales y si una pata falla o se quiebra, la confianza se cae.

Las patas de la confianza son: sinceridad, competencia (capacidad para realizar una acción), credibilidad (registro de cumplimiento de promesas o en la palabra) y por último involucramiento (cuánto le importa al otro lo que me importa a mí o a nosotros). Dentro de la confianza influyen varios factores para desarrollar estas cuatro patas y están basadas en el autoconocimiento.

Si queremos construir confianza debemos ser coherentes en nuestro decir y hacer, siendo consistentes cada día. Para ser coherentes debemos conocer nuestros valores y actuar con integridad, para ser competentes debemos saber nuestras fortalezas y debilidades y para involucrarnos debemos saber de empatía.

Evitemos desconfiar esquivando mejorar mi relación conmigo mismo y empezando a hacer en uno, podremos confiar juntos.

(*) Coach de Mujeres, neurosicoeducadora, autoestima trainer

Instagram: @danielatrech