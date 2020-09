El 73% de los votantes afirmó que los juninenses "no" se cuidan del Covid-19

La gran mayoría de los juninenses que participaron de la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com, expresó su preocupación por la falta de cuidados frente al Covid-19.

De hecho, ante la pregunta: “¿Cree que los juninenses se cuidan del coronavirus?”, el 73 por ciento de los participantes (55 votos) respondió que “no”, mientras que el 27 por ciento restante (20 votos) respondió afirmativamente. En total participaron del sondeo virtual de este diario 75 lectores.

Contagios en aumento

Esta semana, en el marco de una nueva conferencia de prensa, las autoridades de la salud pública local y regional expresaron su preocupación por la velocidad en el crecimiento de los contagios e instaron a cumplir, más que nunca, con las medidas de seguridad sanitaria. “Las irresponsabilidades individuales ponen en riesgo y repercuten en el resto de la comunidad”, afirmó el secretario de Salud, Carlos Lombardi.

“Hoy tenemos muchísimos más casos que hace un mes, con una curva de contagios claramente en ascenso que nos preocupa”, alertó.

El funcionario expresó que otra de las preocupaciones tiene que ver con el contagio del personal sanitario, "situación que altera el funcionamiento de las instituciones de salud donde se desempeñan, y también el incremento notable de ocupación de camas de terapia intensiva, pero sobre todo de las de nivel intermedio para casos sospechosos”.



Protocolo para adultos mayores

El Gobierno bonaerense aprobó recientemente un protocolo para la prevención y control de coronavirus en adultos mayores, que brinda recomendaciones sobre como interactuar a esa población y pide a los médicos el uso de recetas electrónicas, además de estrategias para garantizar la vacunación de acuerdo al calendario nacional.

La resolución 1459 publicada en el Boletín Oficial del distrito plantea que los adultos mayores "forman parte de la población de mayor riesgo de presentar formas graves, complicaciones y muertes por Covid-19", por lo que propone "limitar todo lo posible las interacciones con otras personas" y "tomar precauciones para prevenir la infección al interactuar con los demás".

El protocolo sugiere realizar una evaluación médica ante la sospecha de infección por coronavirus y destaca que "cuanto más sean las personas con las que se interactúa, cuanto más cerca se interactúe y cuanto más dure la interacción, mayor será el riesgo de infectarse y propagar la enfermedad".

Entre otras cuestiones, propone distancia interpersonal mínima de 2 metros; limitar la densidad de ocupación de espacios a 1 persona cada 2,25 metros cuadrados; cancelar asistencia a eventos y/o reuniones y utilizar medios electrónicos para la realización de gestiones personales.

También, implementar el teletrabajo, siempre que sea posible; no utilizar el transporte público y evitar el desplazamiento en horas pico; no compartir objetos personales, ni utensilios incluido el mate; posponer actividades que no sean necesarias o esenciales; permanecer en el domicilio y evitar el contacto físico con otras personas.

Sobre todo, destaca la necesidad de evitar contacto con personas con síntomas respiratorios o que volvieron de zonas afectadas por la Covid-19 en los últimos 14 días; no asistir a actividades sociales, lugares de alto tránsito y aglomeración de personas; lavado de manos, ventilación de espacios y limpieza de ambientes, superficies y objetos de uso común de manera frecuente.

El protocolo recomienda a los médicos el uso de receta electrónica para los adultos mayores y a los efectores de salud, brindar horarios o turnos protegidos, además de contar con estrategias para garantizar la vacunación de acuerdo al calendario nacional, principalmente antigripal y antineumocócica, en mayores de 65 años y sus cuidadores.

Además, se brindan múltiples recomendaciones para residencias de adultos mayores relacionadas con las instalaciones, el circuito de ingreso, el personal y las tareas, la comunicación, el control de infecciones, cómo actuar ante la detección de casos y el manejo de contactos estrechos.