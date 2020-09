Primera señal oficial para la reconstrucción

En estos días el ministro de la Producción anunció cuatro nuevas medidas tendientes a darle impulso a la industria , particularmente a las pymes, en las cuales se incluyen líneas de financiamiento, créditos e incentivos para iniciar un proceso de recomposición del sector.

El ministro señaló que trabajará con los bancos privados para armar un Banco de Desarrollo que coordine la oferta de financiamiento para pymes.

Anunció además el desarrollo de proveedores industriales y tecnológicos mediante una línea de créditos de 1400 millones de pesos a empresas nacionales que aspiren a ser proveedoras en sectores estratégicos, logrando de ese modo también encarar un plan de sustitución de importaciones. La línea se instrumentaría a través de Aportes no Reembolsables del ministerio de Desarrollo hasta un 70% del proyecto o bonificación de hasta 10 puntos en tasas de interés para este tipo de empresas.

Además de un Plan de Transformación Digital Pyme con una línea de $ 2.500 millones con tasas bonificadas e incentivos fiscales para estos proyectos.

También, se anunció un programa nacional para el desarrollo de Parques Industriales con un nuevo enfoque, orientado a fomentar empresas que aborden los temas de conocimiento. Para este fin se destinan u$s 500 millones de un crédito del BID con una tasa subsidiada; además se ofrecerá apoyo a 48 parques ya instalados para su adecuación a estos nuevos desafíos, el objetivo es asistir y desarrollar alrededor de 300 Parques Industriales y Tecnológicos en el período 2020-2023 en todo el país.

Se estima un monto de $ 3.000 millones en los próximos 12 meses con destino a estos programas y de esta manera iniciar un proceso de reactivación de la economía que lleva ya más de cinco años de caída en la actividad.

También en estos días se anunció y ya se puso en marcha el plan Procrear para la construcción de viviendas, que permitirá la reactivación de un sector clave para el crecimiento de la economía y además dará la posibilidad de generación de trabajo para muchos rubros alcanzados por el ramo de la construcción.

Este plan, que es necesario, no es suficiente todavía para poder decir que estamos en un camino de crecimiento. serán necesarias algunas otras medidas, como una reforma impositiva que elimine muchos impuestos distorsivos que hoy agobian a las pymes, una reforma laboral, que no perjudique el ingreso de los trabajadores, pero que sí reduzca el costo laboral para las empresas y a mi criterio, muy importante, una reforma del estado que equilibre las cuentas eliminando el déficit fiscal que se arrastra en la Argentina desde hace años, siendo este una de las causas que han provocado la inflación que nos castiga desde hace tiempo.

Como siempre hago, trato de analizar qué efectos tienen estas medidas en el ámbito local y puedo afirmar que se presenta todo un desafío para el Gobierno Local y los emprendedores privados para aprovechar este momento, presentando proyectos que puedan orientarse a desarrollar emprendimientos alcanzados por alguno de estos planes que van a estar en marcha.

Como ya lo he señalado en notas anteriores, Junín debe ponerse en marcha ante estos nuevos desafíos, si queremos un Junín en crecimiento debemos cambiar nuestra visión actual de vivir del campo, del comercio y algunos servicios, no perdamos el tren, las generaciones futuras nos lo reclamarán si no lo hacemos.

Aldo García López DNI 4974484